  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Hamas naj bi pristal na predlog o premirju

    Izrael v zadnjih dneh krepi napade predvsem na severu Gaze, kjer napoveduje nove kopenske operacije.
    Izrael strelja, bombardira in strada prebivlatsvo Gaze. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP
    Galerija
    Izrael strelja, bombardira in strada prebivlatsvo Gaze. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP
    STA, R. I.
    18. 8. 2025 | 17:38
    18. 8. 2025 | 17:47
    1:57
    A+A-

    Hamas je pristal na zadnji predlog o premirju v Gazi, ki sta ga predstavila Katar in Egipt, ob sklicevanju na vire znotraj gibanja poročata francoska tiskovna agencija AFP in katarska televizija Al Džazira. Predlog naj bi vključeval 60-dnevno prekinitev ognja in nadaljnje izmenjave ujetnikov.

    Hamas je po navedbah vira posrednikom sporočil, da pristajajo na predlog, ki je bil gibanju predstavljen v nedeljo.

    Vir AFP iz Palestinskega džihada, gibanja, ki je ob Hamasu sodelovalo v napadu na Izrael oktobra 2023, je pred tem pojasnil, da predlog predvideva izpustitev desetih živih Izraelcev in nenavedeno število trupel.

    Paletsinke po tleh iščejo zrnca riža. FOTO: Eyad Baba/AFP
    Paletsinke po tleh iščejo zrnca riža. FOTO: Eyad Baba/AFP

    Po ocenah izraelske vojske je v enklavi 22 živih izraleskih talcev. Izrael v zaporih zadržuje okoli 10.000 palestincev, večinoma brez obtožnic in sodnih postopkov, številne naj bi v zaporih brutalno mučili in domnveno posiljevali. Strani sta v zadnjih 22 mesecev izvedli več izmenjav ujetnikov, ki pa niso privedle do trajne prekinitve vojne.

    image_alt
    Izživljanje nad ujetniki kot najboljši del življenja

    Izrael v zadnjih dneh krepi napade predvsem na severu Gaze, kjer napoveduje nove kopenske operacije. Današnje obstreljevanje razdejane enklave je terjalo še najmanj 19 življenj, navaja Al Džazira.

    Prebivalstvo se obenem sooča z lakoto kot posledico izraelskih omejitev dobav pomoči, zaradi česar je Izrael vse pogosteje tarča očitkov, da v Gazi izvaja genocid.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija in Izrael

    Vučić kupuje izraelsko orožje, da bi se prikupil Trumpu

    Državi, ki ju vodita zelo podobna avtoritarna voditelja, poglabljata sodelovanje na obrambnem področju.
    Novica Mihajlović 18. 8. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nezakonite naselbine in požiganje polj pod ameriškim okriljem

    Prvo nadstropje hiše, v kateri živim, je zgradil pradedek pred več kot 300 leti, pred nastankom ZDA.
    14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Kaj napovedana izraelska ofenziva pomeni za Gazo

    Ob strahotah v palestinski enklavi so nepovratno odpovedale vse mednarodne strukture.
    Boštjan Videmšek 12. 8. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Pred začetkom velike kopenske ofenzive Izrael množično pobija novinarje

    Uvod v novo brutalno poglavje genocida, med katerim so bile vnaprej odstranjene pomembne priče – novinarji.
    Boštjan Videmšek 11. 8. 2025 | 13:57
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrite Putinove zahteve, Trump v tujini označen za šibkega voditelja

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogled na premirje s kitajskega zornega kota

    Kitajski predsednik Xi Jinping se je že dolgo pripravljal na vražji sporazum med Trumpom in Putinom.
    Zorana Baković 17. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    GazaPalestinaiztraelgenocid

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

    Finski hokejist Teemu Pulkkinen se je po vrnitvi v domovino pokesal. Sprejel več slabih odločitev. Podobno se je s pepelom posul tudi Šved Jonas Jerebko.
    Miha Šimnovec 18. 8. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Hamas naj bi pristal na predlog o premirju

    Izrael v zadnjih dneh krepi napade predvsem na severu Gaze, kjer napoveduje nove kopenske operacije.
    18. 8. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Veliko nejasnosti o jamstvih, »podobnih 5. členu«

    Evropski voditelji so pred odhodom v Washington pozdravili ameriške predloge, čeprav so lahko zgolj ugibali, kako bi bili videti v praksi.
    Jure Kosec 18. 8. 2025 | 17:37
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Dubaj

    Osumljeni za krajo diamanta, vrednega več kot 20 milijonov evrov, za zapahi

    Tatovi so dragulj ukradli trgovcu z diamanti, ki so ga pred tem zvabili v vilo na lažen ogled, kot potencialni kupci. Policiji je pomagala umetna inteligenca.
    18. 8. 2025 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    HNMP

    SD po poti opozicije glede razpisa za helikopterje

    Poslanci SD bolj zaupajo argumentom kritične zdravstvene in reševalne stroke, poslanci Svobode pa pojasnilom notranjega ministrstva
    Uroš Esih 18. 8. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Veliko nejasnosti o jamstvih, »podobnih 5. členu«

    Evropski voditelji so pred odhodom v Washington pozdravili ameriške predloge, čeprav so lahko zgolj ugibali, kako bi bili videti v praksi.
    Jure Kosec 18. 8. 2025 | 17:37
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Dubaj

    Osumljeni za krajo diamanta, vrednega več kot 20 milijonov evrov, za zapahi

    Tatovi so dragulj ukradli trgovcu z diamanti, ki so ga pred tem zvabili v vilo na lažen ogled, kot potencialni kupci. Policiji je pomagala umetna inteligenca.
    18. 8. 2025 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    HNMP

    SD po poti opozicije glede razpisa za helikopterje

    Poslanci SD bolj zaupajo argumentom kritične zdravstvene in reševalne stroke, poslanci Svobode pa pojasnilom notranjega ministrstva
    Uroš Esih 18. 8. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo