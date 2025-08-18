Hamas naj bi pristal na predlog o premirju

Hamas je pristal na zadnji predlog o premirju v Gazi, ki sta ga predstavila Katar in Egipt, ob sklicevanju na vire znotraj gibanja poročata francoska tiskovna agencija AFP in katarska televizija Al Džazira. Predlog naj bi vključeval 60-dnevno prekinitev ognja in nadaljnje izmenjave ujetnikov.

Hamas je po navedbah vira posrednikom sporočil, da pristajajo na predlog, ki je bil gibanju predstavljen v nedeljo.

Vir AFP iz Palestinskega džihada, gibanja, ki je ob Hamasu sodelovalo v napadu na Izrael oktobra 2023, je pred tem pojasnil, da predlog predvideva izpustitev desetih živih Izraelcev in nenavedeno število trupel.

Paletsinke po tleh iščejo zrnca riža. FOTO: Eyad Baba/AFP

Po ocenah izraelske vojske je v enklavi 22 živih izraleskih talcev. Izrael v zaporih zadržuje okoli 10.000 palestincev, večinoma brez obtožnic in sodnih postopkov, številne naj bi v zaporih brutalno mučili in domnveno posiljevali. Strani sta v zadnjih 22 mesecev izvedli več izmenjav ujetnikov, ki pa niso privedle do trajne prekinitve vojne.

Izrael v zadnjih dneh krepi napade predvsem na severu Gaze, kjer napoveduje nove kopenske operacije. Današnje obstreljevanje razdejane enklave je terjalo še najmanj 19 življenj, navaja Al Džazira.

Prebivalstvo se obenem sooča z lakoto kot posledico izraelskih omejitev dobav pomoči, zaradi česar je Izrael vse pogosteje tarča očitkov, da v Gazi izvaja genocid.