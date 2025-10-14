Iz Gaze prihajajo posnetki Hamasovih izvensodnih usmrtitev

Palestinsko gibanje Hamas je objavilo videoposnetek, na katerem so pripadniki gibanja na ulici v Gazi usmrtili osem klečečih, zvezanih moških z zavezanimi očmi, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa. V enklavi sicer ob tem prihaja tudi do spopadov med Hamasom in drugimi oboroženimi skupinami.

Videoposnetek je bil v ponedeljek pozno zvečer predvajan na programu Telegram Hamasove televizije al-Aksa z napisom »Odporniško gibanje je v mestu Gaza izvršilo smrtno obsodbo nad številnimi kolaboranti in izobčenci«.

Usmtitve pred množico opazovalcev

Na posnetkih so vidni oboroženi moški, ki od blizu ubijejo skupino ljudi na prometni ulici pred množico opazovalcev. Kmalu zatem so posnetki zaokrožili tudi na družbenih omrežjih. Po navedbah očividcev, ki jih navaja dpa, je Hamas usmrtil ljudi, ki jih obtožuje kolaboracije z izraelsko vojsko.

Ni znano, kako Hamas izbira žrtve za izvensodne usmrtitve. Na videoposnetkih je moč videti, da so nekatere pred usmrtitvijo tudi mučili, še piše dpa.

Na usmrtitve se je odzvala Neodvisna komisija za človekove pravice (ICHR), organ, ki ga je palestinska oblast ustanovila leta 1993, in zahtevala »konec zunajsodnih in samovoljnih usmrtitev« v Gazi. »Vala usmrtitev in streljanja, ki se je zgodil po prekinitvi ognja v Gazi, ni mogoče upravičiti pod nobenim pogojem,« je zapisala komisija.

Po uradnem podpisu sporazuma o mirovnem načrtu za Gazo, s katerim se končuje vojna med Izraelom in Hamasom, v palestinski enklavi prihaja tudi do spopadov med Hamason in drugimi oboroženimi skupinami, kar ravno tako vznemirja prebivalce Gaze.