Hamas obtožuje Izrael kršitev premirja v Gazi

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes Izrael obtožilo, da z napadi na civiliste, v katerih je bilo doslej ubitih 38 ljudi, krši dogovor o premirju. Izrael je od konca vojne v Gazi zagrešil vrsto resnih in ponavljajočih se kršitev, po poročanju tujih tiskovnih agencij opozarja Hamas.

Po navedbah Hamasa so doslej zabeležili 47 kršitev, ki so dokumentirane in vključujejo streljanje na civiliste, bombardiranje civilnega prebivalstva in pridržanje več civilistov.

Hamas trdi, da je izraelska vojska uporabila tanke, nameščene v stanovanjskih četrtih pod njenim nadzorom, in sicer z uporabo naprav za daljinsko napadanje ali brezpilotnih letalnikov, ki še vedno letijo nad nekaterimi območji enklave.

»Te kršitve so bile zabeležene v vseh delih Gaze brez izjeme, kar potrjuje, da okupacijske sile niso prenehale z agresijo in vztrajajo pri svoji politiki ubijanja in teroriziranja palestinskega ljudstva,« je zapisano v izjavi.

Izraelska vojska je streljala na Palestince, ki so prečkali t. i. rumeno črto. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Izraelska vojska je streljala na Palestince, ki so prečkali t. i. rumeno črto. Ta ločuje območje v Gazi, s katerega so se izraelski vojaki umaknili v skladu z dogovorom o premirju, in območje, kjer izraelska vojska ohranja nadzor.

Zdravstvene oblasti v Gazi so sporočile, da so bili v večini primerov ubiti ljudje, ki so poskušali doseči svoje domove, ki so jih morali med ofenzivo zapustiti.

Sile civilne zaščite v Gazi, ki delujejo pod vodstvom Hamasa, so danes sporočile, da so našle posmrtne ostanke devetih Palestincev, ki so bili po njihovih besedah ubiti v petek v izraelskem streljanju na avtobus, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vsi naj bi bili člani ene družine, med njimi so bili tudi otroci.

Izraelska vojska je v izjavi sporočila, da je »identificirala sumljivo vozilo«, ki je prečkalo rumeno črto, poroča AFP.