Hamas poslal odziv na predlog dogovora o premirju

Hamas je po več kot tednu dni podal svoj odgovor na okvirni predlog za novo prekinitev ognja v Gazi. Izrael in ZDA sta sporočila, da ga preučujejo. Podrobnosti dogovora, ki so ga sicer določili Izrael, ZDA, Katar in Egipt, niso objavljene. Mediji so poročali, da vključuje šesttedensko premirje, v katerem naj bi več izraelskih talcev zamenjali za palestinske zapornike.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je trenutno na Bližnjem vzhodu, je dejal, da bo o Hamasovem odgovoru v sredo razpravljal z izraelskimi uradniki.

Blinken se sicer ni opredelil do Hamasovega odgovora, ga pa je ameriški predsednik Joe Biden opisal kot »malo pretiranega«. Po pisanju BBC to lahko nakazuje, da se izraelsko vodstvo ne bo kar tako strinjalo z zahtevami skupine.

Visoki uradnik Hamasa je za BBC povedal, da je skupina predstavila »pozitivno vizijo«, a zahteva nekaj sprememb v zvezi z obnovo Gaze, vrnitvijo njenih prebivalcev na svoje domove in določbe za razseljene.

Hamas naj bi zahteval tudi spremembe v zvezi z zdravljenjem ranjenih, vključno z njihovo vrnitvijo domov in premestitvijo v bolnišnice v tujini.

ZDA vse bolj poskušajo zajeziti naraščajočo regionalno eskalacijo. FOTO: Mahmud Hams Afp

Predlog je bil Hamasu poslan pred približno enim tednom, BBC-jev vir iz Hamasa pa je dejal, da so za odgovor potrebovali toliko časa, ker so bili deli predloga »nejasni in dvoumni«.

Katarski premier šejk Mohammed bin Abdulrahman al Thani je odziv Hamasa na splošno opisal kot pozitiven.

Ni še jasno, kdaj bi nov dogovor lahko sprejeli, kajti v začetku tega tedna je Izrael sporočil, da vojska napreduje v svojem iskanju voditelja Hamasa v Gazi Yahya Sinwarja. Kljub temu pa je premier Benjamin Netanjahu doma pod velikim pritiskom javnega mnenja, saj ljudje zahtevajo izpustitev preostalih talcev. K občutku o nujnosti dogovora prispeva tudi kriza v bližji regiji.

ZDA vse bolj poskušajo zajeziti naraščajočo regionalno eskalacijo po napadu z brezpilotnim letalom prejšnji teden, v katerem so bili ubiti trije ameriški vojaki v Jordaniji. Kot je znano, se je Washington že maščeval z zračnimi napadi na milice, ki jih podpira Iran v Siriji in Iraku, in svari, da se ne bo zaustavil. ZDA vidijo dogovor o premirju v Gazi kot najbolj realističen način za nadaljnje zmanjšanje napetosti. Enako sporočilo je v ponedeljek prišlo iz Varnostnega sveta Združenih narodov.

Izrael je v torek potrdil, da je bilo ubitih 31 od 136 preostalih talcev v Gazi. Kontraadmiral Daniel Hagari, tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil (IDF), je dejal, da so bile njihove družine obveščene, obenem pa da si bodo oblasti še naprej prizadevale za vrnitev preostalih ujetnikov. »To je moralna, nacionalna in mednarodna obveznost. To je naš kompas in z njim bomo nadaljevali,« je dejal Hagari.