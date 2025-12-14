Hamas potrdil smrt svojega poveljnika v Gazi

Palestinsko gibanje Hamas je danes potrdilo smrt visokega poveljnika, ki je bil dan prej ubit v izraelskem zračnem napadu v Gazi. Po besedah vodje Hamasa v Gazi Halila al Haje je bil v napadu ubit poveljnik Raed Saad, odgovoren za proizvodnjo orožja skupine, poroča AFP.

»Palestinsko ljudstvo trenutno preživlja težko obdobje in neizmerno trpi (...) zaradi mučeništva več kot 70.000 ljudi, zadnji med njimi je poveljnik Raed Saad in njegovi tovariši,« je dejal Haja v nagovoru na televiziji Al Aksa, povezani s palestinskim islamističnim gibanjem.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da je bil v napadu z dronom ubit visok poveljnik Hamasa, ki ga je opisala kot enega od arhitektov napada na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi.

Vodja Hamasa v Gazi je danes še dejal, da ima skupina legitimno pravico do posedovanja orožja in da mora vsak predlog za naslednje faze premirja v Gazi spoštovati to pravico. »Odpor in njegovo orožje sta legitimna pravica, ki jo zagotavlja mednarodno pravo, in sta povezana z ustanovitvijo palestinske države,« je dejal in dodal, da so odprti za preučevanje vseh predlogov, ki ohranjajo to pravico in hkrati zagotavljajo ustanovitev palestinske države.

Palestinsko gibanje je že večkrat zavrnilo zahtevo po razorožitvi, pred dnevi pa so tudi opozorili, da premirje, sklenjeno 10. oktobra med Izraelom in Hamasom, ne more preiti v drugo fazo, dokler bo Izrael nadaljeval kršitve.

Mirovni načrt v okviru druge faze med drugim predvideva umik izraelske vojske iz Gaze. Oblast bi morala prevzeti prehodna uprava, namestiti pa bi morali tudi mednarodne stabilizacijske sile. V okviru prve faze sporazuma se je izraelska vojska že umaknila do tako imenovane rumene črte v Gazi, Hamas pa je izpustil vse še žive izraelske talce, z izjemo enega je izročil tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.