Hamas pristaja na Trumpove pogoje - ali vsaj na del

»V povračilo za napad sedmega oktobra na civilizacijo je bilo ubitih že več kot 25 tisoč Hamasovih vojakov, večina drugih je ujetih v zasedo, čakajoč na moj pristanek za hitro pokončanje,« je dopoldne na svojem družbenem omrežju v poudarjenih črkah sporočil ameriški predsednik Donald Trump. »Za preostale vemo, kje in kdo ste, zasledovali vas bomo in ubili.« Popoldne po vzhodnoameriškem času so Hamasovi voditelji poročili, da bodo izpustili vse preostale talce ter trupla tistih, ki niso preživeli skoraj dveletnega zadrževanja.

V ZDA za teroristično označeno gibanje islamskega odpora naj bi bilo pripravljeno oblast prepustiti neodvisnemu telesu palestinskih tehnokratov, kot predvideva Trumpov načrt v dvajsetih točkah. Trump je izrazil prepričanje, da Hamas deluje dobronamerno in si tudi sam želi trajnega miru. Od Izraela je zahteval takojšnjo prekinitev bombardiranja, saj naj bi bilo sredi njega veliko prenevarno za izpustitev talcev. »Ne gre le za Gazo, gre za dolgo iskani mir na Bližnjem vzhodu.«

Demonstracije za Palestince v turškem Carigradu. Foto Murad Sezer/Reuters

Hamas pa ni soglašal z drugimi ustanovami prihodnje vlade v Gazi kot svet za mir pod vodstvom samega Trumpa, Palestincem naj bi vladali samo Palestinci. Pri tem bi radi pelstinski islamisti sodelovali tudi sami in eliko vprašanje je, ali bo izraelski premier Benjamin Netanjahu soglašal s tem. Ko je Trump v ponedeljek razglasil dvajset točk za večni mir na Bližnjem vzhodu, mu je stal ob boku.

Republikanski predsednik je zatrdil, da ima na svoji strani tudi »kralje, emirje in predsednike« velikega dela arabskega in muslimanskega sveta. Res se je nekaj arabskih držav že v prvem Trumpovem mandatu odločilo za priznanje judovske države in sodelovanje z njo, arhitekt abrahamskih sporazumov Jared Kushner je bil tudi tokrat ob strani svojega tasta. V Beli hiši računajo na številne nove normalizacije odnosov in priznanja pravice Izraela do obstoja.

Demonstracije v Tel Avivu za izpustitev talcev. Foto Jack Guez/Afp

Po prepričanju mnogih je hotel Hamas z napadom na Izrael 7. oktobra 2023 s 1200 mrtvimi in več kot 250 talci preprečiti prav nadaljevanje takšnega razvoja. Gaza, ki ji je avtokratsko vladal minulih dvajset let, je drago plačala maščevanje judovske države, pa tudi tisti izven nje, ki so podpirali Hamas. Izrael je zdesetkal libanonski Hezbolah, jemenske Hutijevce in z ameriško pomočjo uničil vojaško moč ter jedrske programe Irana.

V zameno za izpustitev talcev naj bi Palestinci dobili vso pomoč v hrani, ki jo je po ameriških prepričanjih doslej pogosto zadrževal Hamas, in tudi za velikopotezno obnovo porušene Gaze. Za to se jim ne bo treba niti izseliti, kot je ameriški predsednik izzival med lanskim govorjenjem o palestinski Rivieri. Gaza pa bo morala biti demilitarizirana ter deradikalizirana in palestinska uprava z Zahodnega brega bi se v skupno palestinsko vladanje vključila šele po globokih lastnih spremembah. Po izraelskem razumevanju to pomeni konec plačevanja atentatorjem na izraelske cilje in tudi konec protijudovske propagande v šolah in drugje.

več v nadaljevanju