Hamas se mora razorožiti, umakniti in izpustiti talce

Florian Hahn, namestnik nemškega zunanjega ministra, je v pogovoru za Delo ob robu Blejskega strateškega foruma spregovoril o vojni v Ukrajini, Gazi in o nekaterih drugih izzivih v regiji. Poudaril je, da bi bil velik del konflikta v Gazi že razrešen, če bi se Hamas razorožil in na palestinskih območjih ne bi več imel nikakršne vloge. "Trenutno nihče ni sposoben presekati vozel in doseči mir na Bližnjem vzhodu," je dejal in dodal, da si Nemčija po vseh poteh prizadeva za izboljšanje humanitarnih razmer v Gazi, a o morebitnih sankcijah proti Izraelu ni želel govoriti.

Konflikt se zdi nerazrešljiv tudi v Ukrajini, kjer se vojna vleče že četrto leto. Hahn ocenjuje, da bi morali biti zavezniki v podpori Ukrajini še bolj trdno odločeni, saj je le tako mogoče ruskega predsednika Vladimirja Putina prepričati, da se mu ne splača igrati na čas, saj to zaveznikov ne bo odvrnilo od podpore Ukrajini.