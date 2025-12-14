Hamas se ne bi razorožil, temveč bi svoje orožje zakopal

Dobra dva meseca potem ko je na območju Gaze začel veljati dogovor o prekinitvi ognja, ki jo je izraelska okupacijska vojska prekršila skoraj 800-krat, bi moral mirovni načrt v palestinski enklavi vstopiti v drugo, veliko bolj občutljivo fazo, med katero bi morale v Gazo priti mednarodne mirovne enote. Pod njihovim vodstvom – istočasno bi morale biti ustanovljene tudi prehodne tehnokratske oblasti – bi se moralo odviti razorožitev Hamasa. Pripadniki gibanja, ki je nadzor nad Gazo prevzelo maja 2007, bi morali enklavo zapustiti. O ključnih vprašanjih za prihodnost Gaze so v palestinskem gibanju dolgo molčali, v zadnjih dneh pa so predstavili nekaj svojih pogledov.

V dveh letih izraelskega genocida so bili poleg najmanj 70.000 palestinskih civilistov na območju Gaze ubiti tudi ključni vojaški poveljniki Hamasa, v Teheranu pa je izraelska varnostno-obveščevalna služba ubila tudi političnega voditelja palestinskega islamističnega gibanja Ismaila Hanijo. Tako vojaška kot politična, večinoma iz Katarja, Turčije in Libanona delujoča vodstvena struktura Hamasa je bilo močno zdesetkana, v zadnjih mesecih genocida pa islamistično gibanje zaradi pretrganih komunikacij – te so v Gazi tudi zaradi lanskega izraelskega obračuna s Hezbolahom preko analognih telekomunikacijskih naprav – potekalo le še preko (fizičnih) kurirjev.

Toda praktično nemudoma po razglasitvi dogovora o prekinitvi ognja so se pripadniki Hamas vrnili na ulice popolnoma porušene Gaze – seveda le tam, kjer ni prisotne izraelske vojske, ki za tako imenovano rumeno črto v celoti nadzira (natančneje: okupira) kar 58 odstotkov palestinske enklave. Hamasovi borci so bili ključni pri predaji vseh še živih izraelskih talcev, v Izrael pa morajo vrniti še posmrtne ostanke zadnjega talca, ki naj bi se nahajali v Zeitunu – v puščavi ruševin – na severu Gaze. To je izraelski (uradni) pogoj za začetek druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Obenem je Hamas po 11. oktobru v delu Gaze ponovno vzpostavil svoje nadzorne točke in krenil v brutalen obračun s svojimi notranjimi nasprotniki, sicer izraelskimi podizvajalci. Varnostno-obveščevalni viri navajajo, da je trenutno v Gazi še 20.000 (oboroženih) pripadnikov Hamasa.