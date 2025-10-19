Netanjahu vztraja: brez razorožitve Hamasa ni konca vojne

Vojna v Gazi se ne bo končala, dokler islamistično gibanje Hamas ne bo razoroženo, palestinsko ozemlje pa demilitarizirano, je v soboto izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Po navedbah Netanjahuja bo za končanje vojne treba zaključiti drugo fazo mirovnega dogovora, ki, kot je dejal, vključuje razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze. »Ko bo to uspešno zaključeno – upajmo na lahek način, če pa ne, pa na težak –, se bo vojna končala,« je povedal za izraelsko televizijsko postajo Channel 14.

Hamas lastni razorožitvi ni naklonjen, od prekinitve izraelskih napadov pa znova utrjuje svoj nadzor nad Gazo. Nedavno je denimo Hamas objavil videoposnetek, na katerem njegovi pripadniki ustrelijo osem moških, obtoženih sodelovanja z izraelsko vojsko. V enklavi prav tako prihaja do spopadov med Hamasom in drugimi oboroženimi skupinami.

Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da ima »verodostojna poročila« o načrtovanem napadu Hamasa na civiliste v Gazi, ki bi po njihovih navedbah pomenil resno kršitev dogovora o premirju. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Hamas pripravlja napad na civiliste?

Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da ima »verodostojna poročila« o načrtovanem napadu Hamasa na civiliste v Gazi, ki bi po njihovih navedbah pomenil resno kršitev dogovora o premirju. V izjavi je Washington opozoril, da bi tak napad »ogrozil doseženi napredek posredniških prizadevanj« in napovedal, da bo v tem primeru sprejel ukrepe za zaščito prebivalcev Gaze, poroča BBC.

Združene države so o opozorilu že obvestile Egipt, Katar in Turčijo, sopokrovitelje mirovnega dogovora. Hamas na navedbe še ni odgovoril. Premirje med Hamasom in Izraelom sicer poteka po načrtu: vsi živi talci so bili izpuščeni, trupla umrlih pa se še vračajo v Izrael, medtem ko je Izrael izpustil 250 palestinskih zapornikov in 1718 pridržanih iz Gaze.

Zamude pri izročanju trupel

Palestinsko islamistično gibanje Hamas pa je v soboto zvečer izročilo posmrtne ostanke dveh talcev, ki jih je Rdeči križ nato predal Izraelu. Pri tem je opozorilo, da bo nadaljnje zaprtje mejnega prehoda Rafa med Egiptom in Gazo povzročilo znatne zamude pri predaji preostalih trupel talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad izraelskega premierja je danes potrdil, da je Rdeči križ prejel trupla dveh talcev in jih predal izraelskim silam. Skupno je tako Hamas v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja Izraelu izročil vseh 20 preživelih talcev, ki jih je zajel ob napadu 7. oktobra 2023, in trupla 12 od 28 talcev.

Palestinsko gibanje je ob tem opozorilo, da zaprtje prehoda Rafa »preprečuje vstop specializirane opreme, potrebne za iskanje pogrešanih pod ruševinami, in onemogoča delo forenzičnih ekip ter uporabo orodij, potrebnih za identifikacijo trupel«. To po navedbah Hamasa vodi do »znatnih zamud pri izkopavanju in prevozu posmrtnih ostankov«.

Huda humanitarna kriza

Odprtje mejnega prehoda sicer že dlje časa zahtevajo Združeni narodi in humanitarne organizacije, saj se Palestinci v od izraelskih napadov opustošeni Gazi soočajo s hudo humanitarno krizo.

Kljub temu je Netanjahu odredil, da mejni prehod Rafa ostane zaprt do nadaljnjega, so v soboto sporočili iz njegovega urada. Ponovno odprtje pa je odvisno od tega, »kako bo Hamas izpolnil svoje obveznosti glede vrnitve talcev in trupel umrlih ter izvajal dogovorjene pogoje« premirja, so dodali.