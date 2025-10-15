  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Hamas vrnil še štiri trupla talcev, krhko premirje ogroženo

    Hamas je vrnil štiri trupla izraelskih talcev, kar ob nadaljnjih zamudah pri predaji vseh posmrtnih ostankov ogroža krhko premirje.
    Izraelski uradniki so namignili, da bi lahko mednarodna delovna skupina začela iskanje trupel, ki še niso bila vrnjena. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters
    Galerija
    Izraelski uradniki so namignili, da bi lahko mednarodna delovna skupina začela iskanje trupel, ki še niso bila vrnjena. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters
    Iz. R.
    15. 10. 2025 | 07:36
    15. 10. 2025 | 08:57
    5:11
    A+A-

    Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da je Hamas vrnil še štiri trupla izraelskih talcev, poroča BBC. Posmrtne ostanke je v torek pozno zvečer prevzel Rdeči križ in jih v krstah predal izraelski vojski. Trenutno poteka identifikacija trupel.

    Ta poteza sledi izraelskemu opozorilu, da bo omejil humanitarno pomoč Gazi, dokler Hamas ne vrne trupel vseh 28 umrlih talcev. V ponedeljek je sicer Hamas že izpustil 20 živih in štiri umrle talce

    Poleg tega je Rdeči križ potrdil, da je bilo v torek v Gazo vrnjenih tudi 45 trupel Palestincev, ki so bili zaprti v Izraelu. Prvi štirje identificirani talci, ki jih je Hamas vrnil v ponedeljek, so Daniel Peretz (22), Josi Šarabi (53), Gaj Iluz (26) in Bipin Džoši (23), državljan Nepala.

    Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem načrtu za prekinitev ognja, ki sta ga sprejela tako Izrael kot Hamas, predvidel vrnitev vseh 48 talcev do ponedeljka opoldne. Čeprav so bili vsi živi talci vrnjeni, Hamas še vedno zadržuje trupla 20 umrlih, kar povzroča vse večji politični pritisk in skrb za nadaljevanje mirovnega procesa.

    Hamas trdi, da ima težave pri iskanju vseh trupel. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Hamas trdi, da ima težave pri iskanju vseh trupel. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

    Izraelske obrambne sile so v izjavi poudarile: »Hamas mora izpolniti svoj del dogovora ter si prizadevati za vrnitev vseh talcev družinam in za njihov dostojni pokop.«

    Vsaka zamuda huda kršitev

    Izraelski obrambni minister je opozoril, da bo vsaka zamuda ali namerno izmikanje Hamasovih obveznosti šteta kot huda kršitev dogovora, na katero bo Izrael odgovoril.

    Po navedbah izraelskih oblasti je bil zato začasno omejen vnos pomoči v Gazo in preloženo odprtje mejnega prehoda Rafa z Egiptom. Vzrok je menda ta, da Hamas ni v celoti spoštoval dogovora.

    Izraelski varnostni uradnik je danes zjutraj sporočil, da mejni prehod Rafa sicer še ni odprt, kljub nasprotnim pričakovanjem. Kot je pojasnil, priprave na odprtje še potekajo, vendar bo prehod - ko bo odprt - namenjen izključno za vstop in izstop prebivalcev Gaze. 

     

    Po poročanju BBC so izraelske oblasti prav tako sporočile, da humanitarna pomoč za Gazo ne bo dostavljena preko mejnega prehoda, kot je bilo sprva načrtovano. 

    Tovornjaki s humanitarno pomočjo čakajo na mejnem prehodu Rafa. FOTO: Stringer/Reuters
    Tovornjaki s humanitarno pomočjo čakajo na mejnem prehodu Rafa. FOTO: Stringer/Reuters

    Hamas sicer trdi, da ima težave pri iskanju vseh trupel, kar priznava tudi osnutek mirovnega dogovora, ki so ga prejšnji teden objavili izraelski mediji – ta predvideva možnost, da vseh trupel morda ne bo mogoče najti v predvidenem času.

    Izraelski uradniki so namignili, da bi lahko mednarodna delovna skupina začela iskanje trupel, ki še niso bila vrnjena.

    Palestinci izražajo zaskrbljenost, da bi lahko zamude pri vrnitvi trupel ogrozile krhko premirje. Palestinski pisatelj Tajsir Abed je situacijo opisal kot »nevaren test za premirje« in opozoril, da bi lahko »vprašanje trupel postalo iskra novega spopada«, če Izrael ne bo pripravljen nadaljevati mirovnega procesa.

    Izraelski premier Benjamin Netanjahu je za ameriško televizijo CBS izrazil upanje za mirno nadaljevanje pogajanj. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
    Izraelski premier Benjamin Netanjahu je za ameriško televizijo CBS izrazil upanje za mirno nadaljevanje pogajanj. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

    Kot del Trumpovega 20-točkovnega mirovnega načrta je bilo iz izraelskih zaporov izpuščenih skoraj 2000 palestinskih zapornikov. Premirje je začelo veljati 10. oktobra ob 12. uri.

    Zahteve po popolni razorožitvi

    Izraelski premier Benjamin Netanjahu je za ameriško televizijo CBS izrazil upanje za mirno nadaljevanje pogajanj, a hkrati poudaril, da morajo biti pogoji jasni: Hamas se mora razorožiti. »Najprej se mora odpovedati orožju. Drugič, v Gazi ne sme biti tovarn orožja ali tihotapljenja. To pomeni popolno razorožitev,« je dejal Netanjahu.

    Kljub splošnemu zatišju je palestinska civilna zaščita poročala, da so izraelske sile v torek ubile sedem ljudi v dveh ločenih incidentih – v vzhodni Gazi in vzhodno od Han Junisa.

    Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa je izraelski napad z brezpilotnim letalnikom v četrti Šedžaija v Gazi ubil pet oseb. Po besedah očividcev so izraelski droni streljali na prebivalce, ki so pregledovali ostanke svojih domov. Izrael je pojasnil, da so ljudje prečkali »rumeno črto«, ki označuje območje umika izraelskih sil, določenega v okviru premirja.

    Medtem so borci Hamasa znova pokazali, da prevzemajo nadzor v Gazi –osem Palestincev je bilo javno usmrčenih, kar je med prebivalci sprožilo val strahu in ogorčenja. Hamas trdi, da s tem vzpostavlja red, a mnogi se bojijo, da gre za obračunavanje s političnimi nasprotniki.

    VEČ NOVIC
