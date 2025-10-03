Hamasova eksistencialna dilema

V nadaljevanju preberite:

Tik pred drugo obletnico Hamasovega napada na južni Izrael, ki mu je v obliki še vedno trajajočega genocida nemudoma sledilo izraelsko kolektivno maščevanje Palestincem, izraelska okupacijska vojska sistematično ruši mesto Gaza in iz njega z brutalno silo preganja preostale prebivalce. Medtem čakanjem, da se Hamas odzove na »mirovni načrt« Donalda Trump, Izrael med izpolnjevanjem svojega genocidnega načrta bombardira tudi cilje drugod po palestinski enklavi.

V zadnjih dveh dneh je izraelska vojska med prodiranjem v središče mesta Gaza, kjer je med ruševinami v strahotnih razmerah in brez kakršne koli, ne le humanitarne pomoči ujetih še več kot pol milijona ljudi, najbolj brutalno bombardirala in raketirala begunsko taborišče Šati ter četrt Sabra, kamor je zaradi vodnih cistern in manjših zalog hrane zbežalo ogromno že ničkolikokrat nasilno razseljenih ljudi. Izraelska genocidna vojska ljudi z bombardiranjem, raketiranjem, z brezpilotniki in različnim robotskim orožjem, napolnjenim z eksplozivom, sili v beg proti sredozemski obali.

Ljudje, ki se jim je uspelo rešiti iz absolutnega pekla mesta Gaze, govorijo o množici trupel, ki ležijo med ruševinami in krikih ranjenih, ki jim ni mogoče pomagati. Proti jugu Gaze se s severa še vedno vije ogromna kolona strahotno izčrpanih in sestradanih ljudi, Izraelci pa so včeraj samo med bombardiranjem taborišča Al Mavasi, kamor ljudje bežijo, ubili sedem ljudi.