Hameneijev pogreb kot parada zmage

Po treh dneh žalovanja in večmilijonskem pogrebnem sprevodu za iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hameneijem v Teheranu, ki je bil obenem največja politična manifestacija v Iranu v zadnjih desetletjih, so se šestdnevne pogrebne slovesnosti včeraj nadaljevale v Komu, danes pa se bodo nadaljevale v svetih šiitskih mestih Nadžaf in Karbala v sosednjem Iraku.

»Taktično« prestavljene pogrebne slovesnosti se bodo – štiri mesece zatem, ko je bil Hamenei ubit v izraelskem napadu 28. februarja – jutri končale v Mašadu, najbolj svetem iranskem mestu in rojstnem kraju pokojnega ajatole.

Pogled na desetkilometrsko povorko, ki se je v ponedeljek vila skozi Teheran, ni bil le pogled na žalujočo milijonsko množico, ki ji je Ali Hamenei vladal od leta 1989, ko je umrl ustanovitelj islamske republike ajatola Ruholah Homeini – tedaj se je na ulicah iranske prestolnice nazadnje zbralo toliko ljudi.

Počasi tekoča reka ljudi, zastav, političnih in vojaških gesel ter prepletene religiozno-nacionalno-vojaške koreografije je bila natančen in vrhunsko organiziran politični dogodek z zgodovinsko vrednostjo, s katerim so iranske oblasti tako svetovni kot domači javnosti hotele sporočiti, da so v vojni z ZDA in Izraelom zmagale, obenem pa poenotile državo.