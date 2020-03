Hanau noče živeti v strahu

Hanau – Drevi so se prebivalci Hanaua pa tudi drugod po Nemčiji na žalni slovesnosti poslovili od desetih ljudi, ki so padli pod streli ksenofobnega morilca pred dvema tednoma. Sredi dneva je bilo mesto v pričakovanju večerne žalne slovesnosti Žrtve niso bili tujci. Središče je bilo polno policistov in gasilcev. Nekatere zastave so bile spuščene na pol droga, osrednja trga v mestu pa ograjena. Natanko ob 16. uri so ustavili tudi javni promet v središču in na vse dostopne ulice postavili barikade v obliki smetarskih vozil, ograj in policijskih vozil.Ko sem se kakšno uro pred začetkom žalne slovesnosti sprehodila od trga ...