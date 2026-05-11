Ladja MV Hondius brez potnikov zapustila Tenerife

Ladja MV Hondius, na kateri so odkrili hantavirus, je zapustila španski otok Tenerife in odplula proti Nizozemski, potem ko je zadnjih šest potnikov in del posadke zapustilo plovilo. Kapitan je ob tem pohvalil njihovo potrpežljivost in disciplino v »izjemno zahtevnih« nekaj tednih.

Močni vetrovi so prisilili polarno ekspedicijsko ladjo, ki je prevažala preostale potnike – štiri Avstralce, Britanca, ki živi v Avstraliji, in Novozelandca – da je za kratek čas pristala v pristanišču Granadilla de Abona, da so lahko varno izstopili in se vkrcali na letalo za Nizozemsko, kjer bodo preživeli čas v karanteni, je sporočilo špansko ministrstvo za zdravje.

Ladja MV Hondius je zapustila Tenerife in bo razkužena na Nizozemskem. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Devetnajst članov posadke z ladje in trije zdravniki, ki so jih zdravili, naj bi na ločenem letu odpotovali na Nizozemsko, je sporočilo nizozemsko zunanje ministrstvo. Nato naj bi MV Hondius s 26 člani posadke nadaljevala pot na Nizozemsko – svojo matično državo – kjer bo razkužena, so sporočili zdravstveni organi.

Kapitan navdušen nad potniki

»Ne bi si mogel predstavljati, da bi skozi takšne razmere plul z boljšo skupino ljudi,« je dejal kapitan Jan Dobrogowski z Nizozemske v videoposnetku, objavljenem na spletni strani družbe Oceanwide Expeditions. Izstop z ladje je zadnje dejanje zapletene operacije, v kateri je bilo doslej 94 ljudi evakuiranih in repatriiranih v države njihovega bivališča, 41 dni po tem, ko je MV Hondius odplula iz južne Argentine, in devet dni po prvem pozitivnem testu na to respiratorno virusno okužbo.

Potniki so čakali na avtobus. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Od začetka izbruha virusa, ki se običajno prenaša z divjimi glodavci, v redkih primerih tesnega stika pa je možen tudi prenos s človeka na človeka, so umrli trije ljudje – nizozemski par in nemški državljan. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je zdaj sedem potrjenih primerov andske različice hantavirusa in še dva sumljiva primera – en bolnik, ki je umrl, preden so ga testirali, in en bolnik na Tristan da Cunha, oddaljenem otoku v južnem Atlantiku, kjer testov ni bilo na voljo.

Med potrjenimi primeri je tudi francoska potnica, pri kateri je bil test pozitiven po tem, ko je ladja v nedeljo prispela na Kanarske otoke. Njeno stanje se slabša, je povedala francoska ministrica za zdravje Stéphanie Rist.

Odzval se je Trump

Ameriško ministrstvo za zdravje in socialne službe je sporočilo, da je bil eden od 17 ameriških državljanov, ki jih repatriirajo, prav tako blago pozitiven na andski virus. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je zadovoljen z odzivom svoje države na izbruh. »Videti je, da gre za bolezen, ki je v zelo majhnem obsegu prisotna že dolgo časa. Ni dobro, če jo dobiš, saj veste, to je zelo huda bolezen, če jo dobiš, vendar jo je zelo težko dobiti,« je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.