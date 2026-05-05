    Hantavirus na križarki: kdaj smo največji izbruh doživeli v Sloveniji?

    Bolnih je več potnikov in članov posadke. V Sloveniji vsako leto potrdimo več okužb, ki jih povzročata predvsem virusa Puumala in Dobrava.
    Eden od potnikov s križarke je na intenzivni negi v južnoafriški bolnišnici. FOTO: AFP
    Ma. J.
    5. 5. 2026 | 12:57
    5. 5. 2026 | 13:18
    Oblasti so potrdile, da sta bila ena izmed umrlih in eden od potnikov na ladji za križarjenja MV Hondius, ki je plula iz Argentine na Zelenortske otoke, okužena s hantavirusom, poroča BBC. Za katero vrsto hantavirusa gre, še ni znano. Upravljavec ladje, nizozemsko podjetje Oceanwide Expeditions, je kljub temu potrdil, da so umrli dva državljana Nizozemske, mož in žena, ter državljan Nemčije, okužen pa je tudi potnik iz Združenega kraljestva.

    Tudi za virus je preskok na človeka šok, a poskuša in poskuša

    Moški se zaradi virusa trenutno zdravi na intenzivni negi v bolnišnici v Južni Afriki. Enak virus so odkrili tudi v preminuli Nizozemki, medtem ko smrti preostalih dveh potnikov še vedno preiskujejo.

    Bolnih je sicer več potnikov in članov posadke, a za zdaj ni jasno, ali je vzrok hantavirus. Dva izmed članov posadke, državljan Velike Britanije in državljan Nizozemske, kažeta znake okužbe dihal in potrebujeta nujno zdravniško pomoč, poroča BBC.

    Križarka MV Hondius je trenutno zasidrana v bližini pristanišča Praia, glavnega mesta Zelenortskih otokov. »Atmosfera na krovu je umirjena, potniki so večinoma mirni,« so dejali pri Oceanwide Expeditions. Nizozemske oblasti se aktivno pripravljajo na evakuacijo dveh članov posadke in tudi osebe, ki je bila povezana z državljanom Nemčije, so še dodali.

    Pri evakuaciji bodo sodelovali dve specializirani zračni plovili, opremljeni s potrebno zdravniško opremo, in izurjena zdravniška ekipa, so pojasnili pri Oceanwide Expeditions, kjer so glede »resne zdravstvene situacije« v stiku z lokalnimi oblastmi.

    Simptomi podobni kot pri gripi

    Hantavirusi povzročajo akutne nalezljive bolezni, med njimi pa razlikujemo več antigensko različnih vrst. Med seboj se med drugim ločujejo po vrsti gostitelja in glede na geografsko pojavljanje. V Sloveniji je najbolj prisotna hemoragična mrzlica z renalnim sindromom, pogovorno znana kot »mišja mrzlica«, ki prizadene predvsem ledvice, je za Delo pojasnila virologinja prof. dr. Tatjana Avšič Županc. Hantavirus se prenaša prek izločkov (urin, iztrebki, slina) domačih in divjih miši, voluharic ter podgan. 

    Akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc je dobitnica Zoisove nagrade za življenjsko delo. Odkrila je novo vrsto hantavirusa in ga poimenovala Dobrava. FOTO: Leon Vidic
    »Ljudje ponavadi pridejo v stik z izločki pri pospravljanju lop, kleti, podstrešij in drugih prostorov, kjer se zadržujejo naravni gostitelji virusa. Pri tem se iz izločkov tvorijo aerosoli, ki jih ljudje vdihnejo,« je povedala dr. Avšič Župančeva. Inkubacijska doba traja dva do tri tedne, simptomi pa so na začetku podobni gripi, na primer splošna utrujenost, močno povišana telesna temperatura, mrzlica in prebavne težave. 

    Nagrajena tudi slovenska raziskovalka, ki je odkrila povsem novo vrsto virusa

    »S pravočasnim zdravljenjem se lahko zdravstveno stanje osebe normalizira, kljub temu pa lahko ostanejo, denimo, povišan srčni tlak in nekatera druga bolezenska stanja, saj lahko virus prizadene različne organe,« je pojasnila sogovornica in dodala, da število okužb z hantavirusom v Sloveniji močno niha.

    Povečano število obolenj je običajno povezano s povečanim številom miši in podobnih glodavcev. FOTO: Toniki/Shutterstock
    Strokovnjaki opažajo tako imenovana epidemična leta, ki se pojavljajo na tri do pet let. Izbruh okužb je povezan z različnimi okoljskimi dejavniki, ki vplivajo na razmnoževanje naravnih gostiteljev. Če imajo miši in drugi nosilci dovolj hrane, lažje preživijo zimo ter se tako tudi večkrat razmnožujejo in prenašajo virus na potomce.

    »Največji izbruh virusa pri nas smo do zdaj zaznali leta 2021, med pandemijo covida. V laboratorijih smo potrdili 588 primerov, od tega je med 75 in 80 odstotkov obolelih potrebovalo bolnišnično zdravljenje,« je dejala prof. dr. Tatjana Avšič Županc.

    Virusu so najbolj izpostavljeni lovci in gozdarji ter tisti, ki veliko delajo na vrtu, polju in v naravi. Cepiva za hantavirus za zdaj še ni; zdravijo se lahko zgolj simptomi okužbe.

    Več iz teme

    hantavirusmišja mrzlicaTatjana Avšič Županckrižarkasmrtne žrtve

