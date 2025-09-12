Princ Harry v Ukrajini načrtuje športne dogodke za veterane

Princ Harry je obiskal Kijev, kjer naj bi se v prihodnjih dneh srečal z veterani in ukrajinsko predsednico vlade Julijo Sviridenko ter sodeloval pri razpravi o nadaljnjem poteku rehabilitacij vojakov, ki so bili ranjeni. »Ne moremo ustaviti vojne, lahko pa naredimo vse, kar je v naši moči, da pomagamo pri okrevanju,« je za Guardian dejal na vlaku na poti v Ukrajino.

Harryja je v Kijev povabila Olga Rudnijeva, ustanoviteljica in direktorica travmatološkega centra v Lvovu, kjer so na rehabilitaciji amputiranci. »Olgo sem srečal v New Yorku. Vprašal sem jo, kako lahko pomagam, in rekla mi je, da bom največ naredil z obiskom Kijeva,« je dejal Harry.

Princ na obisku Travmatološkega centra za superjunake v Lvovu. FOTO: Reuters

Vojvoda Susseški je ustanovitelj projekta Invictus Games, ki za ranjene vojake in veterane organizira športne dogodke. Igre bi se lahko kmalu vrnile v Ukrajino; ta je prvič sodelovala leta 2017, česar se dobro spominja tudi princ: »Bilo je neverjetno. Vsi udeleženci so morali premagati precej ovir, da so prišli na tekmovanje, ampak nihče, razen Ukrajincev, se ni potem vrnil v vojno. Ravno zato so izstopali, saj so nekatere potegnili iz vojne in tja so se kasneje tudi vrnili.«

Po ocenah Guardiana je v Ukrajini zaradi vojne trajno invalidnih vsaj 130.000 ljudi. Ministrica za veteranske zadeve Natalia Kalmikova je povedala, »da je šport eden izmed ključnih dejavnikov pri zdravju veteranov.« Do marca letos je 22.000 ukrajinskih veteranov koristilo bonitete, kot je na primer dostop do fitnesov in bazenov.

Med izletom Ukrajine je princ že obiskal Muzej ukrajinske zgodovine, v prihodnjih dneh pa naj bi se sestal z 200 veterani in ukrajinsko predsednico vlade Julijo Sviridenko.