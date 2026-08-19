Vodja mrtvašnice na Harvardu prodajal dele teles, univerza bo plačala milijone

Univerza Harvard v Bostonu je pristala na plačilo 53 milijonov dolarjev (okoli 45 milijonov evrov) za poravnavo tožb svojcev ljudi, ki so svoja telesa po smrti darovali medicinski fakulteti. Primer je izbruhnil po razkritju, da je nekdanji vodja univerzitetne mrtvašnice Cedric Lodge dele trupel kradel in prodajal na črnem trgu, poroča BBC.

Predlog poravnave so v ponedeljek vložili na sodišču v Bostonu, veljati pa bo začel, če ga bo potrdilo sodišče. Družine so Harvardovi medicinski fakulteti očitale neustrezno ravnanje s posmrtnimi ostanki njihovih bližnjih.

Nekdanji vodja mrtvašnice Cedric Lodge je priznal, da je med letoma 2018 in 2021 kradel dele trupel, ki so jih ljudje darovali univerzi za medicinsko izobraževanje in raziskave. Po navedbah tožilcev je svoj položaj v programu za darovanje teles izkoristil za razkosavanje trupel, dele pa je skupaj z ženo prodajal kupcem v Massachusettsu in Pensilvaniji, tudi prek spleta.

Darovana telesa uporabljajo za učenje

Na Harvardu darovana telesa uporabljajo za izobraževanje bodočih zdravnikov in učenje medicinskih postopkov. Po koncu uporabe jih praviloma upepelijo in posmrtne ostanke vrnejo svojcem ali jih pokopljejo na univerzitetnem medicinskem pokopališču.

Lodge in še šest ljudi, ki niso bili povezani s Harvardom, so leta 2025 priznali krivdo. Decembra je bil obsojen na osem let zapora, njegova žena pa na leto in en dan. Svojci so proti Harvardu vložili tudi civilne tožbe, saj so univerzi očitali, da početja več let ni preprečila. Če bo sodišče potrdilo 53 milijonov dolarjev vredno poravnavo, bodo sredstva namenjena prizadetim družinam.

Vodstvo Harvardove medicinske fakultete je Lodgeeva dejanja označilo za »moralno zavržna«. Univerza bo od študijskega leta 2027/28 ustanovila tudi štipendijo za študente medicine v čast ljudem, ki so svoja telesa darovali za medicinsko izobraževanje.