Harvey Weinstein dobil 23-letno zaporno kazen

Pričanje igralke Jessice Mann je pomagalo k obsodbi. Foto Bryan R. Smith Afp

Arhivska fotografija iz leta 2011 kaže zgradbe na razvpitem newyorškem otoku Rikers. Foto Emmanuel Dunand Afp

New York – Porota newyorškega sodišča je nekdanjega producentaa že konec februarja spoznala za krivega spolnega napada prve stopnje in posilstva tretje, zdaj je sodišče izreklo še zaporno kazen: nekoč vsemogočni hollywoodski mogotec bo odsedel 23 let. Weinsteina je spolnih napadov obtožilo na desetine žensk, tožilci pa so se na poldrugi mesec trajajočem procesu osredotočili na šest obtoževalk. Njegovo zatrjevanje, da so igralke in druge z razmerjem z njim želele izboljšati svoje kariere, sploh pa so mnoge med njimi ostale v dolgoletnih prijateljskih odnosih, ni prepričalo.Manhattanski tožilci so poleg pomanjkanja kesanja poudarjali dolg spisek obtožb posilstev, od katerih je mogoče prva slediti v konec sedemdesetih le minulega stoletja. V newyorškem zaporu na otoku Rikers, kjer je na obtožbo čakal producent filmov kot Šund in Zaljubljeni Shakespeare, so že uvedli dodatne varnostne ukrepe, saj tudi sami dobro vedo, kaj se je v manhattanskem zaporu zgodilo s pedofilije obtoženim finančnikom Jeffreyem Epsteinom: našli so ga obešenega v celici.Weinsteinovi zagovorniki so že ob izreku obsodbe napovedali pritožbo na višje sodišče, nekdanjega producenta pa čaka še proces v Los Angelesu. V tamkajšnji operi je slišati tudi vse več govoric o »neprimernem obnašanju« opernega pevca Plácida Dominga v minulih treh desetletjih.