Harvey Weinstein spoznan za krivega

Weinstein na arhivski fotografiji z že nekdanjo soprogo Georgino Chapman. FOTO: Frederic J. Brown Afp

Igralka Alyssa Milano. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

New York – Nekdanji hollywoodski mogotec Harvey Weinstein je kriv spolnega napada prve stopnje in posilstva tretje stopnje, je odločila porota newyorškega sodišča. Kazen za 67-letnega producenta filmov kot Šund in Zaljubljeni Shakespeare še ni znana, a po teh obtožbah najverjetneje ne bo dobil dosmrtne zaporne kazni. Igralke in druge žrtve njegovih spolnih napadov vseeno upajo na zadoščenje z večletno zaporno kaznijo.Weinsteina je spolnih napadov obtožilo na desetine žensk, tožilci pa so se na poldrugi mesec trajajočem procesu osredotočili le na šest žrtev, a so ga pri teh obtožili predatorstva in nasilnega posiljevanja. Obramba je poudarjala dolgoletna razmerja nekaterih od njih z domnevnim napadalcem tudi po obtoženih dejanjih, a se je porota odločila za vmesno pot – niso potrdili najhujših obtožb, nekdanjega vsemogočnega producenta pa vendarle niso oprostili.Pričevanja nekdanje asistentke televizijske produkcije, da jo je v njegovem newyorškem stanovanju prisilil k oralnemu seksu, ter igralke, da jo je posilil v hotelski sobi, so bila preveč uničujoča. Weinstein je svoje žrtve obtoževal soglasja s spolnimi razmerji, da bi tako izboljšale svoje kariere.V časopisnem intervjuju ob začetku procesa, o čemer smo poročali tudi v Delu, je razburil z izjavami, da je bolj kot kateri koli ustvarjalec filmov v zgodovini podpiral ženske in njihove kariere. Navedel je milijonsko pogodbo za igralko Gwyneth Paltrow , zaradi katere mu je njen nekdanji fantgrozil s smrtjo, pa številne filme o socialni pravičnosti, ki jih je produciral. »Počutim se pozabljenega,« je celo izjavil New York Postu in si s tem prislužil gnev ene svojih najbolj vidnih obtoževalk. »Nisem te pozabila, Harvey, moje telo te ni pozabilo,« je tvitala. »Gre za to, da ustavimo napadalnega posiljevalca. Tebe.«Igralkaje po razkritjuWeinsteinovih dejanj sprožila gibanje #MeToo , ki spreminja tradicionalno razumevanje toleriranega ali vsaj neodkritega med spoloma ne le v filmski industriji, ampak tudi marsikje drugje.