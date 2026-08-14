Hčerki Billa Gatesa grozi zapor, aplikacijo je razvijalo tudi slovensko podjetje

Spletni nakupovalni pomočnik Phia, za katerim stoji Phoebe Gates, hčerka Billa Gatesa, je domnevno nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici nikoli niso zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, a je preiskava Bloomberga pokazala načrtno delovanje.

Podjetje Phia sta ustanovili Phoebe Gates in njena prijateljica Sophia Kianni. Podjetje je razvilo istoimenskega nakupovalnega pomočnika, ki uporabnikom pomaga najti najnižje cene za oblačila in modne dodatke. Na voljo je v obliki aplikacije ali razširitve za spletni brskalnik, ki ob uporabi med spletnim plačilnim postopkom hitro poišče kode za popuste in kupcem pomaga prihraniti denar.

Ko kupec uporabi storitev Phie za pomoč pri nakupu, podjetje od trgovca prejme provizijo za pomoč pri sklenitvi prodaje. Uporabo pomočnika pri nakupu Phia potrdi tako, da v brskalniku kupca pusti poseben spletni piškotek z edinstvenim identifikatorjem za sledenje.

Aplikacijo je razvijalo tudi slovensko podjetje S podjetjem Phia pa je sodelovalo tudi podjetje Povio, ki sta ga soustanovila Slovenca Matevž Petek in Jugoslav Petković. Podjetje ima sicer sedež v ameriški Silicijevi dolini, od leta 2018 pa ima podružnico tudi v Celju. O sodelovanju s Phio se je Povio pohvalil tudi na svoji spletni strani: »Da bi svojo spletno tržnico z rabljeno modo prenesli na mobilne naprave, se je podjetje Phia povezalo s podjetjem Povio in skupaj razvilo aplikacijo za iOS. Naša ekipa, v kateri so sodelovali arhitekt za iOS, razvijalec za iOS, vodja projekta in strokovnjak za zagotavljanje kakovosti, je ustvarila nemoteno nakupovalno izkušnjo, ki omogoča lažji dostop do rabljene mode.« iOS je sicer operacijski sistem, ki poganja pametne telefone iphone. Celjski Povio je imel lani 1,23 milijona evrov prihodkov in skoraj 51.700 evrov čistega poslovnega izida ter okoli 14 zaposlenih, je razvidno iz portala Ebonitete. Povio številnim podjetjem pomaga pri razvoju tehnoloških rešitev. Na svoji spletni strani imajo med drugim navedeno tudi sodelovanje z avtomobilskim velikanom Volkswagen, legendarno teniško igralko Sereno Williams in trboveljskim tehnološkim podjetjem Chipolo, ki je razvilo iskalnike predmetov.

A kot je julija razkril medij Bloomberg, je Phia med postopkom spletnega plačila v brskalnik vstavila svoj piškotek, tudi ko njena razširitev ni bila uporabljena pri nakupu oz. so bile uporabljene podobne storitve konkurenčnih ponudnikov. Podjetje je takrat zatrdilo, da je problem izviral iz napake v programski kodi, ki da so jo odkrili šele na dan, ko je Phio kontaktiral Bloomberg.

Neimenovani viri pa so za Bloomberg zdaj razkrili, da naj bi bili Gates in Kianni seznanjeni s temi spornimi funkcijami. Kot izhaja iz internih klepetov, naj bi bila po poročanju Bloomberga ta sporna strategija uvedena decembra ali celo že prej in je vključevala nakupe na spletnih straneh več velikih trgovcev, med drugim Nike, Gap in Nordstrom. Pregled izvorne kode Phie, ki ga je opravil Bloomberg, je potrdil obstoj teh funkcij.

Te tehnike, znane kot cookie stuffing, so po podatkih iz internega grafa prihodkov, ki ga je na vpogled dobil Bloomberg, prispevale k znatnemu deležu prihodkov od prodaje podjetja Phia. Kot poroča portal Fortune, graf kaže, da so se povprečni dnevni prihodki podjetja po tem, ko je Phia v začetku julija onemogočila te sporne funkcije, zmanjšali s približno 80.000 dolarjev na vrednosti med 10.000 in 28.000 dolarjev.

Predstavnik podjetja Phia je pojasnil, da je bil del upada prihodkov posledica dejstva, da je podjetje takrat onemogočilo večino svojih ukrepov za ustvarjanje prihodkov, ne le teh spornih funkcij. Tiskovni predstavnik je obenem dejal, da bo podjetje tudi v prihodnje kupcem omogočalo dostop do popustov.

Ameriška pravnica Ariel Givner je na družbenem omrežju X zapisala, da se domnevno početje podjetja Phia v ZDA praviloma obravnava kot kaznivo dejanje goljufije na zvezni ravni. Najvišja zagrožena kazen za to kaznivo dejanje pa je 20 let zapora, je dodala.