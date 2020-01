HDZ išče krivca za poraz na volitvah

Premier Andrej Plenković za poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsedniških volitvah krivi množično izseljevanje iz države. Minister hrvaških braniteljev Tomo Medved je prepričan, da bo vladajoča HDZ po porazu njihove kandidatke še močnejša.

Izguba zaupanja volivcev v HDZ

Čeprav je že volilna noč pokazala, da se začenja vojna za vodilne položaje v HDZ, je Plenković po maratonskem sestanku vrha stranke poudaril, da sta usmeritev in temeljne vrednote stranke dobile soglasno podporo. Za poraz Grabar-Kitarovićeve, ki jo je ves čas podpiral, ni prevzel osebne odgovornosti. Napovedal je čistke in možno razpustitev nekaterih županijskih organizacij HDZ.



Poleg izseljevanja ljudi iz krajev, kjer je na oblasti HDZ, je Plenković pripisal poraz mobilizaciji levice in nekaterim procesom v družbi. Prvak HDZ ni pojasnil kateri so tisti procesi, ki so vplivali na izgubo zaupanja volivcev v HDZ. Kljub ceni, ki jo je plačala HDZ, je Medved prepričan, da bo zmagala na parlamentarnih volitvah. Šef Kolindinega volilnega štaba Andrija Mikulić je zavrnil ocene, da je za njen poraz kriv neodvisni kandidat desnice Miroslav Škoro.

Lojalnost HDZ je padla na izpitu

Po oceni posebnega premierjeva svetovalca Roberta Kopala so predsedniške volitve izrazito individualne, sovraštvo do kandidata pa lahko premaga lojalnost stranki. Kopal za poraz njihove kandidatke poleg Grabar-Kitarovićeve krivi tudi negativno kampanjo v drugem krogu volitev, kar zadeva zaskrbljujoče razmere v HDZ pa je prepričan, da se jim "črni labod" lahko zgodi samo enkrat.



Vodja hrvaške diplomacije Gordan Grlić Radman se zaveda, da bo novi predsednik države Zoran Milanović soustvarjal zunanjo politiko, pri čemer je poudaril, da jo vodi vlada. Skladno z ustavo sta zanjo odgovorna premier in zunanji minister, pod vodstvom Plenkovića pa je bila doslej še kako vidna. Po mnenju obrambnega ministra Damirja Krstičevića predsednik države ne bo preprečil načrtovanega nakupa novih lovskih letal.