Hekerji napadajo ameriške vodovode, Trump zmanjšuje sredstva za zaščito

Voda lahko hitro postane strateška slabost, kar za vojaške poveljnike ni nič novega. Ko so Ostrogoti leta 537 hoteli onesposobiti Rim, so uničili njegove akvadukte. V zadnjem času je vodovodna infrastruktura pomembna tarča v ameriškem sporu z Iranom, čeprav mednarodno pravo takšne napade uvršča med potencialne vojne zločine. Donald Trump je marca zagrozil, da bo »popolnoma uničil … morda vse« iranske razsoljevalne naprave, ki so ključnega pomena za življenje v sušnih južnih delih države. Iran trdi, da je bila ena takšnih naprav bombardirana na otoku Kešm. Bahrajn, Kuvajt in Združeni arabski emirati so bili prav tako tarča raketnih napadov na vodarne, domnevno iz Irana. Zato ne bi smelo biti presenetljivo, da so bili to poletje napadeni tudi ameriški vodovodi. V mestu Maple Plain blizu ...