Hekerji napadli hladilne sisteme, v stotinah trgovin se je pokvarila hrana

Obsežen kibernetski napad je v noči z nedelje na ponedeljek prizadel več velikih francoskih trgovskih verig. Napadalci so posegli v sisteme za upravljanje hladilne opreme in povzročili motnje v delovanju hladilnikov, zamrzovalnikov ter hladilnih komor. Med prizadetimi so Intermarché, Netto, Coopérative U, E.Leclerc, Monoprix in Carrefour.

Po podatkih francoske tiskovne agencije AFP je napad prizadel najmanj 300 trgovin Intermarché in Netto, skoraj sto trgovin Coopérative U, približno 30 trgovin Monoprix ter več poslovalnic E.Leclerca. Carrefour je težave potrdil v 80 svojih trgovinah.

Napadalci se niso osredotočili na krajo podatkov, temveč na sisteme, ki uravnavajo temperaturo hladilne opreme. Po poročanju francoskih medijev so na daljavo aktivirali funkcijo prisilnega odmrzovanja, zaradi česar naprave niso več zagotavljale ustreznih pogojev za shranjevanje živil.

Francoske oblasti za zdaj niso razkrile, kdo je izvedel napad in kaj je bil njegov motiv. FOTO: Fred Tanneau Afp

Reuters poroča, da se je v nekaterih trgovinah temperatura v hladilnih napravah za približno šest ur povzpela celo do 50 stopinj Celzija. Takšne razmere lahko živila, ki zahtevajo neprekinjeno hlajenje, naredijo neprimerna za prodajo. Ponovni zagon hladilnikov zato ne odpravi nujno že nastale škode.

V skupini Les Mousquetaires, ki upravlja trgovski verigi Intermarché in Netto, so napovedali, da bodo morali zavreči prizadete sveže in zamrznjene izdelke. Obseg finančne škode še ni znan.

Ranljivost danskega podjetja, ki posluje tudi v Sloveniji

Po navedbah medijev je napad zadel sisteme za upravljanje hladilne opreme danskega podjetja Danfoss, katerega tehnologijo uporabljajo različne trgovske verige. Danfoss svojo tehnologijo za nadzor hladilnih sistemov predstavlja tudi na slovenski spletni strani, kjer je med drugim opisan sistem AK-SM 800A, ki je bil tarča kibernetskega napada.

Francoska agencija za kibernetsko varnost ANSSI je odkrila ranljivost v programski opremi in o njej obvestila proizvajalca. Sistemi omogočajo samodejno uravnavanje temperature ter oddaljeno spremljanje delovanja hladilnih naprav. Trgovcem tako olajšajo vzdrževanje opreme, vendar lahko varnostne pomanjkljivosti napadalcem omogočijo spreminjanje nastavitev brez fizičnega dostopa do trgovin.

Napad je zadel sisteme za upravljanje hladilne opreme danskega podjetja Danfoss, katerega tehnologijo uporabljajo različne trgovske verige.FOTO: Christian Lindgren Afp

Danfoss je v zadnjih mesecih opozarjal na resne varnostne pomanjkljivosti v delu svojih programskih sistemov. Francoske oblasti za zdaj niso potrdile, ali so napadalci izkoristili katero od že znanih ranljivosti.

Predsednik skupine Coopérative U Dominique Schelcher je napad ostro obsodil in ga označil za doslej neviden primer. »Napad na opremo, ki je ključna za shranjevanje svežih izdelkov in oskrbo prebivalstva s hrano, je izjemno resen in doslej nepoznan,« je poudaril.

Zaposleni in serviserji si medtem prizadevajo znova vzpostaviti normalno delovanje hladilnih sistemov. Posebno skrb vzbuja dejstvo, da so napadalci prizadeli več trgovskih verig, ki med seboj niso neposredno povezane, vendar uporabljajo tehnologijo istega dobavitelja. Skupna tehnološka rešitev lahko namreč pomeni tudi skupno varnostno tveganje.

Preiskujejo tudi prijavljene požare

Pariško tožilstvo je začelo preiskavo obsežnega kibernetskega napada. Preiskavo vodi specializirana enota za boj proti kibernetskemu kriminalu, ki bo poskušala ugotoviti obseg napada, odgovorne zanj in nastalo škodo.

Tožilstvo je prejelo tudi prijave požarov, ki naj bi bili povezani z incidentom. Podrobnosti o številu požarov, njihovih lokacijah in morebitnih poškodovanih za zdaj niso objavili.

Francoski premier Sébastien Lecornu je zahteval vključitev nacionalne agencije za kibernetsko varnost. Ta sodeluje tudi z drugimi evropskimi državami, da bi preverila, ali podobne ranljivosti ogrožajo tudi sisteme zunaj Francije.

Napad razkriva, kako odvisna je sodobna trgovina od povezanih računalniških sistemov. Supermarketi z njimi hkrati nadzorujejo temperaturo številnih hladilnikov in zamrzovalnikov ter zaznavajo morebitne okvare.

Obseg finančne škode še ni znan. FOTO: Fred Tanneau Afp

Takšna avtomatizacija prinaša prihranke in olajša upravljanje, vendar lahko skupna programska oprema ob varnostni pomanjkljivosti postane šibka točka številnih trgovin hkrati. Napadalcem tako ni treba fizično vstopiti v posamezne poslovalnice, da bi povzročili obsežno materialno škodo.

V nasprotju z napadi, katerih cilj sta predvsem kraja podatkov ali izsiljevanje denarja, lahko tovrstni vdori neposredno ogrozijo varnost živil in motijo oskrbo prebivalstva.

Napad je obsodil tudi evropski komisar za kmetijstvo Christophe Hansen, ki je opozoril na pomen boljše zaščite prehranske oskrbe.

Francoske oblasti za zdaj niso razkrile, kdo je izvedel napad in kaj je bil njegov motiv.