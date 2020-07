Hekerski napad na Twitter

Twitterjev logotip. Foto Alastair Pike Afp

New York – Še neznani hekerji so v sredo napadli družbeno omrežje Twitter in vdrli v račune številnih znanih osebnosti kot demokratski predsedniški kandidat, prejšnji demokratski predsednik, raper in predsedniški kandidatz ženo, nekdanji newyorški županiz podjetja Berkshire Hathaway, ustanovitelj Microsofta, Teslov, Amazonovin mnogi drugi.Vsi so prejeli podobna sporočila s prošnjo za pošiljanje tisoč kripto dolarjev na navedeni račun, da bi pošiljatelji v zameno dobili dva tisoč dolarjev. V dobrih dveh urah naj bi na račun prispelo okrog sto tisoč dolarjev. Pri Twitterju so sporočili, da se zavedajo vdora in ukrepajo, zato morda nekateri uporabniki začasno ne bodo mogli pošiljati sporočil. Nekateri strokovnjaki domnevajo, da so hekerji vdrli v račun kakšnega Twitterjevega zaposlenega ter od tam v druge, morda pa je vdiral celo kakšen sodelavec družbenega omražja. To se je na kratko že zgodilo leta 2017, seveda pa ne izključujejo niti drugih akterjev.