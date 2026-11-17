Med nedavno prizemljitvijo vseh domačih potniških poletov so Američani še domnevali,da gre za trk starih in novih tehnologij, saj so marsikje še delovali s pomočjo disket iz sedemdesetih let minulega stoletja. Zaradi zadnjih hekerskih napadov na 178 velikih svetovnih podjetij, med njimi na Salesforce, Ikeo, BBC, CNN in številne banke, pa zvonijo alarmi. Ponedeljkov napad je bil izveden prek platforme umetne inteligence za testiranje in optimiziranje spletnih strani Optimizely. Hekerji so ciljali plačila v kriptovalutah, še posebej prek iPhonov in iPadov z varnostnimi pomanjkljivostmi. Uporabnikom prizadetih spletnih strani priporočajo pregledovanje izplačil in hitro reagiranje, če odkrijejo lažna. Tisti, ki to delajo s pomočjo kriptovalut, naj bodo še posebej pozorni, uporabniki iPhonov ...