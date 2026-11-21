Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI preiskuje domnevni vdor hekerjev v nacionalno bazo podatkov o kaznivih dejanjih, ki jo policija po vseh ZDA uporablja za izmenjavo informacij, poroča ameriška televizijska mreža CNN. To je že drugi tovrstni varnostni incident v zadnjih mesecih. Hekerji naj bi vdrli tudi v sistem ameriškega ministrstva za kmetijstvo.

Tarča vdora v FBI je bil nacionalni center za informacije o kriminalnih dejanjih (NCIC), ki predstavlja eno ključnih informacijskih povezav med zveznimi, državnimi in lokalnimi organi pregona. Policijskim službam po vsej državi omogoča izmenjavo podatkov o tiralicah, preverjanje oseb in dostop do drugih informacij, ki so pomembne za policijske postopke.

Incident sledi septembrskemu napadu hekerske skupine ShinyHunters, ki je ciljala na osebne podatke zaposlenih in kandidatov za zaposlitev pri FBI, shranjene na spletni strani urada za zaposlovanje. V povezavi s tem napadom so aretirali kanadskega strokovnjaka za kibernetsko varnost.

Incident sledi septembrskemu napadu hekerske skupine ShinyHunters, ki je iskala podatke o zaposlenih pri FBI. Fotografija je simbolična. FOTO: Nathan Howard/Reuters

FBI je bil tarča vdora tudi leta 2023, ko so hekerji prodrli v računalniški sistem newyorške izpostave urada, ki se uporablja pri preiskavah spolnega izkoriščanja otrok. Med prizadetimi sistemi je bil tudi tisti za shranjevanje fotografij, povezanih s preiskavo pokojnega finančnika Jeffreyja Epsteina, je še poročal CNN.

Najnovejši vdor so odkrili v času, ko se vlada predsednika Donalda Trumpa spopada z vse več vprašanji o kibernetski varnosti v ZDA. V zadnjem obdobju je namreč prišlo do vrste odmevnih izpadov, ki so prizadeli banke, Agencijo za nacionalno varnost (NSA) in sistem za nadzor letalskega prometa pri Zvezni upravi za letalstvo (FAA). Motnje so pristojni sicer pripisali notranjim tehničnim napakam pri posodobitvah sistemov ali napakam v programski kodi.

Televizija NBC je v petek poročala, da je bilo tarča napada ta teden tudi ministrstvo za kmetijstvo (USDA), pri čemer bi lahko hekerji pridobili dostop do občutljivih podatkov agencije, ki je pristojna tudi za zagotavljanje varnosti hrane v ZDA.

Ministrstvo je zaposlene v četrtek obvestilo, da je prišlo do vdora v sistem, ki ga uporablja za izvajanje plačil kmetom. Po navedbah nekdanjih uradnikov je za zdaj znano, da je bil napad omejen na podatkovno zbirko za izplačila. Kdo stoji za napadom, ni znano.