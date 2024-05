Po padcu helikopterja usoda iranskega predsednika ni znana

Helikopter z iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem na krovu se je danes ponesrečil, poročajo iranski mediji. Po do zdaj znanih podatkih se je helikopter znašel v težavah, nakar je moral »trdo pristati« v iranski provinci Vzhodni Azerbajdžan. To je potrdil tudi notranji minister Ahmad Vahidi. Zaenkrat ni jasno, ali je bil Raisi poškodovan.

Evropska komisija na prošnjo Irana za pomoč pri iskanju aktivira storitev satelitskega kartiranja, je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Iranska državna televizija poroča, da je helikopter, na krovu katerega je bil predsednik islamske republike, doživel nesrečo v provinci Vzhodni Azerbajdžan na severozahodu Irana. Iranska državna televizijska mreža Press TV medtem navaja, da je bil helikopter primoran trdo pristati v mestu Jolfa v Vzhodnem Azerbajdžanu, potem ko se je znašel v težavah.

Reševanje še poteka

Reševalne ekipe se ob gosti megli peš prebijajo do kraja nesreče helikopterja iranskega predsednika Ebrahima Raisija. Življenji Raisija in zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana, ki je bil prav tako na krovu helikopterja, sta ogroženi, je za tiskovno agencijo Reuters povedal neimenovan iranski uradnik.

O smrtih oziroma preživelih zaenkrat ni mogoče sklepati. FOTO: Afp

V pogovoru za iransko državno televizijo je notranji minister Ahmad Vahidi dejal, da reševalna prizadevanja ovirajo neugodne vremenske razmere in gosta megla ter da bo trajalo, preden dosežejo lokacijo nesreče. Ob tem je zagotovil, da so »stvari pod nadzorom«, navaja britanski BBC. Reševalcem nalogo dodatno otežuje dejstvo, da se bliža noč.

Agencija Reuters medtem ob sklicevanju na neimenovanega uradnika poroča, da je helikopter strmoglavil in da sta življenji predsednika in prvega moža diplomacije ogroženi. »Še vedno upamo, vendar so informacije, ki prihajajo s kraja nesreče, zelo zaskrbljujoče,« je dejal uradnik.

Iskanje ovira megla. FOTO: Azin Haghighi Via Reuters

V iskalni akciji sodeluje 40 reševalnih ekip. Reševalni helikopterji zaradi neugodnih vremenskih razmer in goste megle trenutno ne morejo vzleteti, pomagajo pa jim brezpilotni letalniki, navaja iranska televizijska mreža Press TV.

Poleg Raisija so bili na krovu helikopterja še iranski zunanji minister Hosein Amir-Abdolahjan, guverner Vzhodnega Azerbajdžana Malek Rahmati in več drugih potnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Helikopter naj bi sicer potoval v konvoju. Dva druga helikopterja, ki sta prevažala več drugih ministrov in uradnikov, naj bi varno prispela na cilj.

Raisi, ki položaj predsednika Irana zaseda od junija 2021, se je sicer davi mudil v Azerbajdžanu, kjer je s tamkajšnjim predsednikom Ilhamom Alijevom slovesno odprl jez na reki Aras.