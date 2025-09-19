Helikopter z zakoncema Trump zasilno pristal, pričakali so ju reševalci

Helikopter Marine One ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po koncu predsednikovega obiska v Združenem kraljestvu v četrtek zasilno pristal. Tiskovna predstavnica za Belo hišo Karoline Leavitt je sporočila, da je moral helikopter zasilno pristati na letališču Luton zaradi težave s hidravliko, zasilni pristanek pa da je bil preventivni ukrep. Predsedniški par se je vračal s podeželskega dvorca Chequers, kjer ju je gostil britanski premier Keir Starmer.

Zakonca Trump sta pot nadaljevala z drugim, podpornim helikopterjem, nato pa bosta pot do Washingtona nadaljevala z letalom, so še sporočili iz Bele hiše. Na letališču Stansted, kamor sta bila namenjena, sta Trumpova pristala z dvajsetminutno zamudo.

Na pristajalni ploščadi letališča Luton so predsedniški par pričakale reševalne službe. Iz nekateri posnetkov je razvidno, kako sta ob stezi parkirana oba Trumpova helikopterja, navaja BBC.

Donald in Melania Trump včeraj na letališču. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Gre za posebne helikopterje, ki so opremljeni s sistemi za protiraketno obrambo in motenje radarjev ter elektroniko, ki je zasnovana, da lahko prenese elektromagnetni impulz jedrske eksplozije. Helikopter ameriškega predsednika zaradi varnosti pogosto leti v skupini identičnih helikopterjev. Običajno ga spremljajo tudi drugi helikopterji, ki prevažajo podporno osebje, specialne vojaške enote in agente tajne službe za posredovanje v izrednih razmerah med letom.

Trump je med obiskom v Združenem kraljestvu helikopter uporabljal za potovanje med različnimi lokacijami. V torek zvečer je prispel na letališče Stansted, nato pa s helikopterjem odletel v središče Londona, kjer je prvo noč preživel v Winfield Housu, dvorcu ameriškega veleposlaništva. Naslednji dan je predsednik odletel na grad Windsor na srečanje s kraljem Karlom III., v četrtek pa se je sestal s Starmerjem.