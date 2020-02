Helikoptersko podjetje ni imelo dovoljenja za lete v megli

Podjetje, ki je imelo v lasti helikopter, v katerem se je smrtno ponesrečil , njegova hči in še sedem ljudi, ni imelo dovoljenja za polete v megli. Helikopterji podjetja Island Express Helicopters so lahko leteli le v bolj ali manj jasnem vremenu. Pilot je sicer imel dovoljenje za letenje, ki je bilo odvisno le od instrumentov in ne vidnega polja. A verjetno je imel malo izkušenj, izjave strokovnjakov povzema BBC.Reuters navaja izjavoiz ameriškega nacionalnega preiskovalnega organa za letalske nesreče, ki je povedal, da ima podjetje le dovoljenje za letenje, ko imajo piloti jasno vidno polje iz plovila. Ni pa znal povedati, ali se je pilot nesrečnega helikopterjav času nesreče zanesel le na instrumente.V podjetju so nadaljnje polete za zdaj ustavili.Preiskovalci še vedno skušajo natančno določiti vzrok nesreče. Pogoji so bili izjemno slabi, saj se je nad mestom angelov zadrževala gosta megla. Tamkajšnja policija je tako usodno nedeljo prizemljila svoje helikopterje.