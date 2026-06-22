Po kopanju v Renu pogrešajo tri moške, konec tedna umrli že trije ljudje

Vročinski val z nadpovprečno visokimi temperaturami je poskrbel za to, da mnogi ohladitev iščejo v vodi: ne le na kopališčih in v morju, temveč tudi na rekah in v jezerih. Žal pa je posledično tudi vse več nesreč in utopitev, v Nemčiji v zvezni deželi Hessen pogrešajo tri osebe, ki so izginile v reki Ren.

Kot poroča nemški Tagesschau, kljub obsežni iskalni akciji s čolni in helikopterji reševalci treh pogrešanih moških, ki so izginili na območju med Biblisom in Gernsheimom, še niso našli. Prav tako pogrešajo še enega, četrtega moškega, in sicer pri Altripu v Porenju - Pfalški. Vsi dosedanji poskusi iskanja so bili neuspešni, policija pa v vseh primerih domneva, da gre za kopalne nesreče.

Po poročanju SWR od sobotnega večera pogrešajo tri osebe na območju med krajema Biblis in Gernsheim v Hessnu. Kot navaja Tagesschau, je najprej po plavanju v Renu izginil 50-letni moški, ki je šel plavat okoli 15.45. Ker se do večera ni vrnil, so ga svojci prijavili kot pogrešanega. Vodna policija iz Gernsheima in policijska letalska enota sta ga iskali s čolnom in helikopterjem.

Med potekom iskalne akcije so mimoidoči zvečer obvestili reševalce, da sta v reki izginila še dva moška, stara 23 in 27 let, po navedbah policije oba neplavalca.

V iskanje so takoj vključili dodatne enote gasilcev, reševalcev in nemške reševalne organizacije DLRG, a doslej pogrešanih oseb še niso našli. Po besedah policijske predstavnice je možnosti, da bi pogrešane našli žive, zelo malo, navaja Tagesschau.

»Pripravljeni moramo biti na najslabši možni razplet,« je dejala. Policija opozarja, da ljudje pogosto podcenjujejo moč rečnega toka.

Po poročanju Spiegla so sicer konec tedna v Nemčiji v kopalnih nesrečah umrli trije ljudje.

Kopanje v Renu je marsikje prepovedano

Čeprav pristojni redno opozarjajo na nevarnosti, se ljudje še vedno podajajo v reko. V Nemčiji se vsako leto utopi približno 400 ljudi, večinoma v ribnikih, jezerih, potokih in rekah.

Mesta, kot so Düsseldorf, Köln, Neuss in Duisburg, so kopanje v Renu že prepovedala, potem ko je reka v preteklih letih večkrat odnesla kopalce in so v njej izgubili življenje.

Močni tokovi, vrtinci in promet tovornih ladij Ren uvrščajo med nevarnejše evropske reke za kopanje.