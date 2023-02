Heusgen: Rusija se bo morala deputinizirati

V nadaljevanju preberite:

Letošnja münchenska varnostna konferenca bo skoraj v celoti potekala pod vtisom vojne v Ukrajini in posledic, ki jih ima ruska invazija na odnose v svetu. Avtorji letošnjega varnostnega poročila opozarjajo na spopad med demokracijami in avtokracijami, ki se odvija v svetu in ogroža mednarodni pravni red. Varnostni indeks, ki ga sestavljajo, pa znova kaže povečane zaznave tveganj za svetovno varnost.