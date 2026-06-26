Hezbolah: Izrael mora oditi ponižan in poražen, in prav to se bo zgodilo

Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda, je danes izjavil vodja šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem. Zavrnil je morebitno normalizacijo odnosov med Libanonom in Izraelom ter dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu označil kot priznanje poraza s strani Izraela in ZDA.

»Izrael nima druge možnosti, kot da se popolnoma umakne z vsakega centimetra našega libanonskega ozemlja. (...) Izrael se mora umakniti brezpogojno,« je Kasem dejal v televizijskem nagovoru ob ašuri, ko se šiiti spominjajo mučeništva imama Huseina.

Medtem ko libanonski in izraelski uradniki v Washingtonu tudi danes nadaljujejo neposredna pogajanja, je opozoril, da Hezbolah ne bo sprejel »nobene normalizacije, nobene odprave stanja sovražnosti, nobenih koristi za Izrael in nobene delne prisotnosti na libanonskem ozemlju«.

Izrael nima druge možnosti, kot da se popolnoma umakne. FOTO: Joseph Eid/AFP

»Izrael mora oditi ponižan in poražen, in prav to se bo zgodilo,« je nadaljeval in izrazil prepričanje, da memorandum o soglasju med ZDA in Iranom o končanju vojne pomeni priznanje poraza Izraela in ZDA.

»Želeli so veliko vojno, (...) da bi nas izbrisali z obličja zemlje. Uspelo nam je ustaviti to agresijo in doseči veliko zmago. Razbili smo izraelsko-ameriški projekt in vstopili v novo fazo,« je še dodal vodja Hezbolaha.