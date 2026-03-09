Hezbolah je po sesutju šiitskega polmeseca ostal sam

V senci izraelsko-ameriških napadov na Iran in iranskih povračilnih ukrepov na celotnem območju Izraela v južnem Libanonu in v južnih četrtih Bejruta poteka novo poglavje vojne s šiitskim gibanjem Hezbolah, zaradi katere je moralo v dobrem tednu dni oditi od doma več kot 600.000 ljudi, več sto je bilo ubitih. Razmere v Libanonu so zelo napete, saj poskuša Izrael libanonska notranja nesoglasja spremeniti v odprti konflikt.

Po začetku izraelsko-ameriških napadov na Iran so iz južnega Libanona proti severnemu Izraelu po dolgih mesecih znova poletele rakete. Toda prekinitev ognja, ki je med Izraelom in Hezbolahom začela veljati jeseni 2024, nikoli ni zares veljala. Oziroma je bila enostranska. Šiitsko gibanje, ki so ga izraelski napadi pred poldrugim letom – izraelska vojska je v bombnih napadih med drugim ubila voditelja Hezbolaha šejka Hasana Nasralo in številne vojaške poveljnike, v napadih prek analognih komunikacijskih naprav je bilo ubitih več kot 3000 Hezbolahovih borcev – močno oslabili, se je prekinitve ognja držalo. Izrael je po podatkih Združenih narodov dogovor prekršil več kot 10.000-krat.

Takoj ko so iz južnega Libanona po dolgih mesecih proti Izraelu poletele rakete, je Izrael preklical prekinitev ognja in začel silovito bombardirati mesta v vasi v južnem Libanonu (južno od reke Litani), kjer večinoma živijo šiiti. Izraelska vojska je celotno prebivalstvo južnega Libanona pozvala k evakuaciji proti srednjemu in severnemu delu države, obenem je izraelska okupacijska pehota – tako kot med vojno poleti 2006 – zasedala več libanonskih obmejnih vasi in zaselkov. Medtem ko so se z juga države proti Bejrutu valile kolone ljudi na begu pred novim valom izraelskega nasilja, je izraelsko vojaško letalstvo začelo bombardirati južne četrti glavnega mesta (poziv k evakuaciji je bil izdan tudi za del južnega Bejruta, imenovan Dahija). Nevladna organizacija Human Rights Watch je izraelsko vojsko včeraj obtožila, da je med napadom na vas Johmor v južnem Libanonu uporabila prepovedan beli fosfor.