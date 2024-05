Izraelski mediji poročali, da Izrael nima nič z Raisijevo nesrečo

Ob smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija se vrstijo izrazi sožalja iz več držav, tudi Evrope. V Bruslju so izrazili sožalje zaradi smrti iranskega predsednika in drugih predstavnikov države v nedeljski helikopterski nesreči. »EU izraža iskreno sožalje ob smrti predsednika Raisija in zunanjega ministra Abdolahiana ter drugih članov njune delegacije in posadke v nesreči helikopterja,« je na omrežju X zapisal Charles Michel in dodal, da so v mislih z njihovimi družinami.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila solidarnost z iransko vlado in ljudstvom. Na televiziji je izrazila solidarnost z iransko vlado in iranskim ljudstvom. »V tem trenutku iranske oblasti govorijo o nesreči in ne omenjajo možnosti zarote,« je dejala in dodala, da zaradi Raisijeve smrti ne pričakuje sprememb v iranski notranji ureditvi.

Indijski premier Narendra Modi je sporočil, da je »globoko užaloščen in šokiran nad tragično smrtjo«. »Iskreno sožalje njegovi družini in prebivalcem Irana. Indija stoji za Iranom v tem žalostnem času,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal na omrežju X.

Pakistan bo po navedbah premiera Šebaza Šarifa zaznamoval dan žalovanja, »zastave pa bodo plapolale na pol droga v znak spoštovanja do predsednika Raisija in njegovih spremljevalcev ter v znak solidarnosti z bratskim Iranom«. »V imenu vlade in prebivalcev Pakistana izražam globoko sožalje iranskemu narodu ob tej strašni izgubi. Veliki iranski narod bo to tragedijo premagal s svojim pogumom,« je zapisal na X.

Sirski predsednik Bašar al Asad je izrazil solidarnost Sirije s Teheranom in svojci umrlih v helikopterski nesreči. »S pokojnim predsednikom smo si skupaj prizadevali, da strateški odnosi med Sirijo in Iranom vedno uspevajo,« je zapisal.

Hamas ceni Raisijevo podporo palestinskemu odporu

Odzvalo se je tudi palestinsko islamistično gibanje Hamas. »Prepričani smo, da bo Islamska republika Iran zmogla premagati posledice te velike izgube. Prijateljski iranski narod ima starodavne institucije, ki so se sposobne soočiti s to hudo preizkušnjo,« je sporočilo po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa na telegramu. Dodalo je še, da ceni Raisijevo »podporo palestinskemu odporu in njegova neumorna prizadevanja za solidarnost« s Palestinci od začetka vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi oktobra lani.

Izrael bo lahko izkoristil iranski oblastni vakum Evropski poslanec Klemen Grošelj je v odzivu na Raisijevo smrt opozoril: »Zaradi oblastnega vakuma v Iranu lahko pričakujemo, da bo Izrael izkoristil priložnost in začel dokončen obračun s Palestinci. Zato ima EU priložnost, da s pritiskom na Izrael, skupaj s takojšnjim priznanjem Palestine, da simbolni znak Izraelu in mednarodni skupnosti, da potrebujemo takojšnjo prekinitev ognja in preprečimo eskalacijo vojne.«

Libanonsko proiransko gibanje Hezbolah žaluje za Raisijem kot »zaščitnikom odporniških gibanj«. V sporočilu za javnost je izpostavilo, da so poznali Raisija že dlje časa in da je bil »trden podpornik in neomajen zagovornik naših ciljev«.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je prav tako poslal sožalje Irancem in ob tem označil Raisija za »izjemnega voditelja, branilca suverenosti svojega naroda in brezpogojnega prijatelja Venezuele«. »Globoko užaloščen« je tudi malezijski premier Anwar Ibrahim. Turčija po besedah turškega zunanjega ministra Hakana Fidana »deli bolečino prijateljskega in bratskega iranskega ljudstva«.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je označil iranskega predsednika in prav tako pokojnega iranskega zunanjega ministra za »prava prijatelja« in »prava domoljuba«, ki sta »odločno branila interese svoje države«.

Zunanje ministrstvo Belorusije pa je navedlo, da je smrt Raisija izguba ne le za Irance, saj je bil tudi pravi prijatelj Belorusije, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Iranski predsednik Raisi je skupaj z zunanjim ministrom Hoseinom Amir-Abdolahianom umrl v strmoglavljenju helikopterja na severozahodu Irana. Po navedbah iranskih medijev je umrlo vseh devet potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu v nedeljo na poti proti iranskemu mestu Tabriz.