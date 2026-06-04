  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Hezbolah zavrača pogoje umika, južni Libanon ostaja bojno polje

    Iz države so dan po sklenitvi dogovora o uveljavitvi premirja poročali o novih izraelskih napadih.
    Izrael je tudi danes bombardiral več delov južnega Libanona. Veljavnost dogovora, objavljenega v noči na četrtek, je sicer pogojena s popolno ustavitvijo napadov gibanja Hezbolah. FOTO: Abbas Fakih/Afp
    Galerija
    Izrael je tudi danes bombardiral več delov južnega Libanona. Veljavnost dogovora, objavljenega v noči na četrtek, je sicer pogojena s popolno ustavitvijo napadov gibanja Hezbolah. FOTO: Abbas Fakih/Afp
    Ju. K.
    4. 6. 2026 | 19:48
    4. 6. 2026 | 19:48
    3:02
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Iz Libanona so dan po dogovoru o uveljavitvi premirja, ki so ga libanonski in izraelski pogajalci dosegli v Washingtonu, poročali o novih napadih izraelske vojske na jugu države. Libanonske oblasti so kljub temu videle dogovor kot pomemben korak in »zadnjo priložnost« za vzpostavitev celostnega premirja. Precej manj navdušenja so kazali nad vsebino v Hezbolahu, katerega vodstvo je vztrajalo, da se bo še naprej upiralo izraelski okupaciji.

    Veljavnost dogovora, objavljenega v noči na četrtek, je pogojena s popolno ustavitvijo napadov skrajnega šiitskega gibanja in umikom njegovih pripadnikov z območij južno od reke Litani, kjer že mesece potekajo srditi spopadi med izraelskimi silami in pripadniki proiranske milice.

    Veljavnost dogovora, objavljenega v noči na četrtek, je pogojena s popolno ustavitvijo napadov gibanja Hezbolah.

    S pomočjo ZDA sta se libanonska in izraelska vlada dogovorili, da bosta hitro napredovali pri vzpostavitvi tako imenovanih pilotnih območij, na katerih bodo libanonske oborožene sile prevzele izključni nadzor nad ozemljem, na katerem ne bo pripadnikov ­Hezbolaha.

    »Ti koraki bodo omogočili napredek proti celovitemu sporazumu o miru in varnosti. Vse države so ponovno potrdile, da morata o prihodnjih odnosih med Izraelom in Libanonom odločati suvereni vladi obeh držav. Zavrnile so vsak poskus katerekoli države ali nedržavnega akterja, da bi prihodnost Libanona vzel za talca,« je mogoče razbrati iz skupne izjave.

    Umrlo že 3500 ljudi

    Libanonski predsednik Džozef Aun je dan po četrtem krogu pogajanj z Izraelom napovedal, da bi lahko bil dogovor uveljavljen že 24 ur zatem, ko ga bodo potrdile vse vpletene strani. Vztrajal je, da je njegova vsebina nagnjena v korist Libanona, kjer je od začetka marca umrlo že 3500 ljudi, več kot 10.000 je bilo ranjenih.

    Pogrebne slovesnosti za zobozdravnikom Jamesom Karamom in njegovima dvema otrokoma, ki so bili ubiti v enem od izraelskih napadov na jugu Libanona. FOTO: Reuters
    Pogrebne slovesnosti za zobozdravnikom Jamesom Karamom in njegovima dvema otrokoma, ki so bili ubiti v enem od izraelskih napadov na jugu Libanona. FOTO: Reuters

    Na podlagi prvih uradnih odzivov iz Hezbolaha bo dosežen kompromis težko uresničiti. Generalni sekretar gibanja Naim Kasem je po poročanju katarske Al Džazire opozoril, da se bodo napadi na sever Izraela nadaljevali, dokler bo libanonsko prebivalstvo izpostavljeno napadom izraelske vojske. Prav tako je Kasem zavrnil kakršnokoli povezovanje Hezbolahovega umika z umikom Izraela z libanonskega ozemlja.

    Izraelski obrambni minister Izrael Kac je po naznanitvi dogovora sporočil, da bo Izrael še naprej izvajal vojaške operacije v Libanonu in svojih sil ne bo umaknil z juga države.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Putinova iluzija odpornosti se kruši

    Ruski režim ne more ubežati spoznanju, da država, ki vse več svojega bogastva namenja uničevanju, postopno spodkopava tudi temelje lastne blaginje.
    Jure Kosec 3. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Izraelsko opozorilo povzročilo množični beg

    Na tisoče prebivalcev libanonskega glavnega mesta se je poskušalo umakniti na varno pred napovedanimi napadi.
    1. 6. 2026 | 19:08
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Zakaj Evropa iz naftalina vleče Angelo Merkel in druge odslužene politike

    Celina, ki se stara hitreje, kot se tega zaveda, je začela verjeti, da so izkušnje same po sebi oblika modrosti, čeprav so pogosto le drugo ime za utrujenost.
    Jure Kosec 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    SOS4Democracy

    V šestnajstih letih preverili 10.000 predvolilnih obljub

    Z gostjama iz organizacije Zašto ne? o izzivih, ki jih na Zahodnem Balkanu povzroča širjenje manipulativnih vsebin.
    Jure Kosec 16. 5. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrska ekipa

    Franci Matoz bo šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše

    Delova analitika izpostavljata finančnega ministra Andreja Širclja (SDS) kot najmočnejši, Mihaela Zupančiča (Demokrati) pa kot najšibkejši člen Janševe vlade.
    Uroš Esih 3. 6. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Novi ministri so zdresirani nemški ovčarji

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o novi vladi, ki jo sestavlja »poganska desnica«.
    3. 6. 2026 | 17:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Neuradno: Tanja Fajon se vrača na Radio Slovenija

    Po naših informacijah se je zunanja ministrica v odhajanju na RTV Slovenija že zanimala glede ponovne zaposlitve.
    3. 6. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Vredno branja

    Prevoz po istrskih cestah bo zdaj največkrat nemogoč

    Že na tako preozki cesti postavili semafor in cesto spremenili v izmenično enosmerno.
    Boris Šuligoj 4. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Kako poenostaviti polnjenje električnega vozila v Sloveniji

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    FRANCOSKI ŠARM

    Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Intervju s Tonijem Mulcem

    Sam proti tovarnam: ne ustavita ga niti kaktus niti kamela

    Vrhunski slovenski motorist Toni Mulec o reliju Dakar, zakulisju vzdržljivostnih dirk, nenavadnih nesrečah, poškodbah, ciljih, Domnu Prevcu ...
    Miha Šimnovec 4. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Robotska dostava paketa vzbudila zanimanje mimoidočih (VIDEO)

    Po ljubljanskem Mestnem trgu je prvič testno zapeljal rumeni kavalir, kot ga je poimenoval župan Zoran Janković, vendar ni prevažal ljudi, ampak blago.
    Milka Bizovičar 3. 6. 2026 | 15:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več

    Več iz teme

    LibanonHezbolahIzraelBližnji vzhodBenjamin NetanjahuPrekinitev ognjavojna v Iranu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Libanon

    Hezbolah zavrača pogoje umika, južni Libanon ostaja bojno polje

    Iz države so dan po sklenitvi dogovora o uveljavitvi premirja poročali o novih izraelskih napadih.
    4. 6. 2026 | 19:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Širitvena politika

    Konec madžarske blokade odprl vrata Ukrajini

    Vse več je predlogov, da bi kandidatkam z Balkana in vzhoda morali zagotoviti postopno vključevanje v EU.
    Peter Žerjavič 4. 6. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Ester Ledecka po razhodu prijela za pištolo

    Vrhunska češka deskarka in alpska smučarka v teh dneh uživa na zasluženem oddihu v Franciji.
    Miha Šimnovec 4. 6. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prijateljska tekma

    V živo:      V živo: Drkušić prišel v igro in takoj šokiral Ciprčane

    Pred 7500 gledalci v Stožicah ob polčasu tesno vodstvo ciprske reprezentance, nato pa v drugem delu izenačenje. Prvič pri reprezentanci najstnik Tian Koren.
    S prizorišča:Siniša Uroševič 4. 6. 2026 | 18:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Madžarska in Ukrajina

    Prijetnejša, a še vedno nepopustljiva soseda

    Odnosi med Budimpešto in Kijevom so se po madžarskih volitvah spremenili, besedne spopade pa zamenjala tiha pogajanja.
    Boris Čibej 4. 6. 2026 | 18:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Ester Ledecka po razhodu prijela za pištolo

    Vrhunska češka deskarka in alpska smučarka v teh dneh uživa na zasluženem oddihu v Franciji.
    Miha Šimnovec 4. 6. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prijateljska tekma

    V živo:      V živo: Drkušić prišel v igro in takoj šokiral Ciprčane

    Pred 7500 gledalci v Stožicah ob polčasu tesno vodstvo ciprske reprezentance, nato pa v drugem delu izenačenje. Prvič pri reprezentanci najstnik Tian Koren.
    S prizorišča:Siniša Uroševič 4. 6. 2026 | 18:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Madžarska in Ukrajina

    Prijetnejša, a še vedno nepopustljiva soseda

    Odnosi med Budimpešto in Kijevom so se po madžarskih volitvah spremenili, besedne spopade pa zamenjala tiha pogajanja.
    Boris Čibej 4. 6. 2026 | 18:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novost v slovenski energetiki

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Odnos kupcev se spreminja

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    1. 6. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    So res tako ogrožene? Kaj lahko storimo?

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    3. 6. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo