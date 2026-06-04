Hezbolah zavrača pogoje umika, južni Libanon ostaja bojno polje

Iz Libanona so dan po dogovoru o uveljavitvi premirja, ki so ga libanonski in izraelski pogajalci dosegli v Washingtonu, poročali o novih napadih izraelske vojske na jugu države. Libanonske oblasti so kljub temu videle dogovor kot pomemben korak in »zadnjo priložnost« za vzpostavitev celostnega premirja. Precej manj navdušenja so kazali nad vsebino v Hezbolahu, katerega vodstvo je vztrajalo, da se bo še naprej upiralo izraelski okupaciji.

Veljavnost dogovora, objavljenega v noči na četrtek, je pogojena s popolno ustavitvijo napadov skrajnega šiitskega gibanja in umikom njegovih pripadnikov z območij južno od reke Litani, kjer že mesece potekajo srditi spopadi med izraelskimi silami in pripadniki proiranske milice.

Veljavnost dogovora, objavljenega v noči na četrtek, je pogojena s popolno ustavitvijo napadov gibanja Hezbolah.

S pomočjo ZDA sta se libanonska in izraelska vlada dogovorili, da bosta hitro napredovali pri vzpostavitvi tako imenovanih pilotnih območij, na katerih bodo libanonske oborožene sile prevzele izključni nadzor nad ozemljem, na katerem ne bo pripadnikov ­Hezbolaha.

»Ti koraki bodo omogočili napredek proti celovitemu sporazumu o miru in varnosti. Vse države so ponovno potrdile, da morata o prihodnjih odnosih med Izraelom in Libanonom odločati suvereni vladi obeh držav. Zavrnile so vsak poskus katerekoli države ali nedržavnega akterja, da bi prihodnost Libanona vzel za talca,« je mogoče razbrati iz skupne izjave.

Umrlo že 3500 ljudi

Libanonski predsednik Džozef Aun je dan po četrtem krogu pogajanj z Izraelom napovedal, da bi lahko bil dogovor uveljavljen že 24 ur zatem, ko ga bodo potrdile vse vpletene strani. Vztrajal je, da je njegova vsebina nagnjena v korist Libanona, kjer je od začetka marca umrlo že 3500 ljudi, več kot 10.000 je bilo ranjenih.

Pogrebne slovesnosti za zobozdravnikom Jamesom Karamom in njegovima dvema otrokoma, ki so bili ubiti v enem od izraelskih napadov na jugu Libanona. FOTO: Reuters

Na podlagi prvih uradnih odzivov iz Hezbolaha bo dosežen kompromis težko uresničiti. Generalni sekretar gibanja Naim Kasem je po poročanju katarske Al Džazire opozoril, da se bodo napadi na sever Izraela nadaljevali, dokler bo libanonsko prebivalstvo izpostavljeno napadom izraelske vojske. Prav tako je Kasem zavrnil kakršnokoli povezovanje Hezbolahovega umika z umikom Izraela z libanonskega ozemlja.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je po naznanitvi dogovora sporočil, da bo Izrael še naprej izvajal vojaške operacije v Libanonu in svojih sil ne bo umaknil z juga države.