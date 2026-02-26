Hillary Clinton: »Nisem vedela ničesar o njunih kriminalnih dejavnostih«

»Nisem vedela ničesar o njunih kriminalnih dejavnostih. Ne spominjam se, da bi kdaj srečala gospoda Epsteina,« je nekdanja prva dama ZDA in predsedniška kandidatka Hillary Clinton danes dejala v uvodni izjavi, ki jo je objavila na družbenih omrežjih.

Njeno zaslišanje poteka za zaprtimi vrati v umetniškem centru njenega kraja Chappaqua v zvezni državi New York, kamor so za ta namen pripotovali člani odbora. Jutri bo na vrsti njen soprog in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton.

To je prvič, da bo nekdanji ameriški predsednik prisiljen pričati pred kongresom, kar so si demokrati zapomnili in že načrtujejo izdajo pozivov aktualnemu predsedniku Donaldu Trumpu, če novembra prevzamejo večino v predstavniškem domu kongresa. Leta 1983 je sicer prostovoljno pričal nekdanji predsednik Gerald Ford, navaja ABC.

Do zaslišanja zakoncev Clinton prihaja po več mesecih pogajanj s kongresnim odborom. Clintonova sta si premislila v zadnjem trenutku, potem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa napovedal glasovanje o resoluciji, s katero bi ju obtožili zaničevanja kongresa, ker se nista hotela odzvati na vabilo na zaslišanje.

Zakonca sta hotela javno zaslišanje, nakar so sprejeli kompromis, da bo zaslišanje potekalo za zaprtimi vrati, po posvetovanju z odvetniki obeh strani pa bosta lahko sama sproti objavljala vsebino, kar bodo lahko počeli tudi člani odbora.

Odvetnik Clintonovih David Kendall že več tednov trdi, da par nima nobenih informacij, ki bi bile pomembne za preiskavo odbora o ravnanju zvezne vlade v preiskavah pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina in njegove sodelavke Ghislaine Maxwell.

Epstein je v preteklosti tako kot drugi bogataši v ZDA pomagal financirati volilne kampanje politikov obeh strank, vključno s kampanjo Billa Clintona, ki je bil pri pokojnem milijarderju tudi gost na zasebnem letalu. V objavljenih Epsteinovih dosjejih se ime Clintonovih pogosto pojavlja, a še zdaleč ne tako pogosto kot ime Donalda Trumpa.

Demokrati ministrstvo za pravosodje obtožujejo, da je pred objavo skrilo dokumente, ki navajajo nepotrjene trditve ženske, da jo je Trump posilil kot mladoletnico.

Predsednik odbora James Comer je novinarjem pred začetkom zaslišanja Hillary Clinton dopustil možnost, da bodo nanj poklicali tudi sedanjega ministra za trgovino Howarda Lutnicka. Ta je javno trdil, da je z Epsteinom prekinil vse stike po njegovi prvi obsodbi za siljenje mladoletnic v prostitucijo, vendar so ga objavljeni dosjeji prisilili v priznanje, da je veliko kasneje celo z družino počitnikoval na zloglasnem Epsteinovem otoku v Karibih.