    PREMIUM   D+   |   Svet

    Hillary Clinton odbija napade

    Nekdanji demokratski predsedniški par zatrjuje, da je nedolžen – Pod drobnogledom tudi financiranje njunih ustanov.
    Oseminsedemdesetletni demokrat bo prvi v zgodovini ZDA, ki po odhodu iz Bele hiše v kongresno pričanje ni privolil sam. Z ženo sta se mu izmikala pol leta. Foto Win McNamee/AFP
    Galerija
    Oseminsedemdesetletni demokrat bo prvi v zgodovini ZDA, ki po odhodu iz Bele hiše v kongresno pričanje ni privolil sam. Z ženo sta se mu izmikala pol leta. Foto Win McNamee/AFP
    27. 2. 2026 | 02:09
    4:20
    

    Bill Clinton zatrjuje, da je letalo Lolita ekspres uporabljal le za svoja dobrodelna potovanja in da je z Epsteinom pretrgal vse stike še pred floridsko obsodbo zaradi prostituiranja mladoletnice iz leta 2008. To je na pričanju poudarila tudi soproga Hillary in vso stvar označila za republikansko zaroto. Maxwellova naj bi bila na poroki njene hčere kot spremljevalka nekega povabljenca, ne kot povabljenka. Kongresnik Comer je poudaril, da hočejo vse to izvedeti tudi demokrati, republikanci pa so se morali zagovarjati zaradi fotografiranja s strani kongresnice iz Colorada Lauren Boebert. To je bilo izrecno prepovedano. 

    Ne glede na te zaplete pa je o znancih pedofila, ki je leta 2019 umrl v newyorškem zaporu, vse več znanega tudi v ZDA. Soustanovitelj Microsofta Bill Gates je nedavno priznal razmerje z mladima Rusinjama, čeprav je zatrdil, da ni počel nič nezakonitega. Po teh interpretacijah naj bi Epstein dekleta plačeval za spolne storitve, ne pa jih vanje prisiljeval. Toda ko gre za komaj polnoletna in v nekaterih primerih menda celo mladoletna dekleta, je meja med tem močno zamegljena. Med razkrivanjem Epsteinovih dosjejev so se mnogi spraševali tudi o vlogi Kremlja, marsikdo dvomi, da je Epstein v zaporu res naredil samomor.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Razkritje Epsteinovih dosjejev ni odpravilo dvomov

    Mnogi so upali na dokaze o vpletenosti predsednika Trumpa, a se morajo bolj zagovarjati vidni demokrati in njihovi privrženci.
    Barbara Kramžar 16. 2. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Razkriti dosjeji

    Veliko Američanov ne verjame, da je Jeffrey Epstein naredil samomor

    Že zaradi počrnjenih se jezne žene ločujejo od prijateljev znanega finančnika, nekateri odstopajo s položaja, številni pa še vedno ne verjamejo, da je to vse.
    Barbara Kramžar 11. 2. 2026 | 05:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
