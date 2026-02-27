Bill Clinton zatrjuje, da je letalo Lolita ekspres uporabljal le za svoja dobrodelna potovanja in da je z Epsteinom pretrgal vse stike še pred floridsko obsodbo zaradi prostituiranja mladoletnice iz leta 2008. To je na pričanju poudarila tudi soproga Hillary in vso stvar označila za republikansko zaroto. Maxwellova naj bi bila na poroki njene hčere kot spremljevalka nekega povabljenca, ne kot povabljenka. Kongresnik Comer je poudaril, da hočejo vse to izvedeti tudi demokrati, republikanci pa so se morali zagovarjati zaradi fotografiranja s strani kongresnice iz Colorada Lauren Boebert. To je bilo izrecno prepovedano.

Ne glede na te zaplete pa je o znancih pedofila, ki je leta 2019 umrl v newyorškem zaporu, vse več znanega tudi v ZDA. Soustanovitelj Microsofta Bill Gates je nedavno priznal razmerje z mladima Rusinjama, čeprav je zatrdil, da ni počel nič nezakonitega. Po teh interpretacijah naj bi Epstein dekleta plačeval za spolne storitve, ne pa jih vanje prisiljeval. Toda ko gre za komaj polnoletna in v nekaterih primerih menda celo mladoletna dekleta, je meja med tem močno zamegljena. Med razkrivanjem Epsteinovih dosjejev so se mnogi spraševali tudi o vlogi Kremlja, marsikdo dvomi, da je Epstein v zaporu res naredil samomor.