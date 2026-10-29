Himalajske poplave: ogroženih 300 tisoč ljudi

Površina pozidanih zemljišč na območjih, ki jih ogrožajo naravne nesreče v Himalaji, se je med letoma 2016 in 2023 povečala za približno 45 odstotkov. Na območjih, ki jim posebej grozijo poplave zaradi preboja ledeniških jezer, je rast dosegla skoraj 78 odstotkov, ugotavlja raziskava, objavljena v znanstveni reviji Scientific Reports.

Raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko bilo na preučenih območjih severnega Nepala, jugovzhodnega Tibeta in indijske zvezne države Utarakhand ogroženih najmanj 300 tisoč ljudi. Število bi lahko bilo še precej višje, saj študija ni zajela vseh sosednjih območij s podobnimi tveganji.

Raziskava je nastala pred avgustovskimi uničujočimi poplavami v Nepalu, ki so zahtevale več kot 1400 življenj, več tisoč ljudi pa je pogrešanih. Naravne nesreče so se nadaljevale tudi oktobra, ko so poplave ob reki Budhi Gandaki poškodovale 200 hiš, odnesle pet mostov, pogrešanih pa je pogrešanih ljudi.

Devet raziskovalcev iz Združenega kraljestva, Nepala in Indije je preučilo območja do 50 kilometrov dolvodno od himalajskih rek ter okolico približno 1360 ledeniških jezer. Ugotovili so, da se širijo turistične nastanitve, infrastruktura in stanovanjska gradnja.

V Pokhari, pomembnem turističnem središču ob vznožju Himalaje, so se naselja močno razširila tudi ob reki Seti Gandaki. Župan Dhana Raj Ačardžija opozarja, da nekatere stare stavbe stojijo le pet metrov od rečnega brega, čeprav novi predpisi zahtevajo večji odmik. »Pravi izziv je, kam jih preseliti in kako to izpeljati,« pravi.

»S tem poslom se ukvarjamo že več kot 40 let, a česa takega še nismo doživeli,« pravi.

Predsednik hotelskega združenja v Pokhari Laksman Subedi priznava, da se je turizem v regiji razvijal brez ustreznega načrtovanja. Geograf Khagendra Poudel pa opozarja, da nekateri vlagatelji turistične destinacije promovirajo, ne da bi upoštevali naravne nevarnosti.

Taljenje ledenikov povečuje tveganja

Raziskovalci so kot ogrožene opredelili stavbe, ki stojijo največ 50 višinskih metrov nad gladino reke ali ledeniškega jezera. Toda med poplavami 26. avgusta se je gladina reke na nekaterih mestih v nepalskem okrožju Rasuva dvignila za približno 70 metrov. Voda je zato prizadela tudi više ležeče stavbe, ki jih je zasula z blatom in naplavinami.

Nepalski premier Balendra Shah je na nedavnem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov opozoril, da njegova država plačuje »ogromno ceno« za podnebno krizo, ki je ni povzročila sama. Naravne nesreče lahko izničijo večletni razvojni napredek, obnova pa državo sili v dodatno zadolževanje. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Himalajsko regijo segrevanje ozračja prizadeva približno dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, opozarjajo znanstveniki. Višje temperature pospešujejo taljenje ledenikov in snežne odeje ter odtajanje trajno zamrznjenih tal. To destabilizira gorska pobočja in povečuje nevarnost zemeljskih plazov, skalnih podorov in drugih nesreč.

Taljenje obenem polni ledeniška jezera. Ko njihove naravne pregrade popustijo, voda nenadoma odteče po dolinah in povzroči uničujoče poplave. V Nepalu je bilo od leta 1940 približno 30 takšnih dogodkov. Nevarnost povečujejo tudi padavine, ki zaradi višjih temperatur vse pogosteje v obliki dežja dosežejo nadmorske višine, kjer je nekoč snežilo.

Predpisi ostajajo na papirju

Strokovnjaki opozarjajo, da se ceste, hoteli, hidroelektrarne in naselja pogosto širijo brez ustreznega načrtovanja. Prostorski strokovnjak Surija Raj Ačardžija z nepalske univerze meni, da so gradbeni predpisi v Himalaji prešibki in da jih pristojni slabo izvajajo.

Nepalske oblasti zato pripravljajo nove omejitve. Ob rečnem koridorju Rasuva–Bhotekoši, ki so ga prizadele nedavne poplave, bodo prepovedale naselja manj kot 15 metrov od rečnih bregov. Podobne ukrepe načrtujejo tudi drugod.

Tudi v indijski zvezni državi Utarakhand so oblasti 12. oktobra potrdile nova pravila za urejanje poplavnih območij, s katerimi želijo zaščititi prebivalce, premoženje in infrastrukturo. Aktivisti sicer opozarjajo, da pristojni obstoječih omejitev pogosto ne izvajajo.

Basanta Raj Adhikari, direktor Centra za preučevanje naravnih nesreč na univerzi Tribhuvan, meni, da vseh tveganj ne bo mogoče odpraviti. Predlaga, da bi oblasti območja razvrstile glede na stopnjo ogroženosti, zavarovalnice pa bi temu prilagodile pogoje kritja. Tako bi lahko spodbudili gradnjo na varnejših območjih.