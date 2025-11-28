Hišna preiskava na domu šefa kabineta predsednika Zelenskega

Ukrajinski Nacionalni protikorupcijski urad (Nabu) je v petek sporočil, da skupaj s specializiranim protikorupcijskim tožilstvom (Sap) izvaja preiskave v povezavi z Andrijem Jermakom, šefom kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodatnih podrobnosti še niso podali.

Jermak je na družbenih omrežjih potrdil, da Nabu in Sap že izvajata preiskave na njegovem domu in da z njima v celoti sodeluje, poroča britanski BBC. »Preiskovalci nimajo nobenih ovir. Imajo neomejen dostop do stanovanja, moji odvetniki pa so prisotni na kraju samem in sodelujejo s policisti,« je dodal.

Andrij Jermak velja za ključnega zaveznika ukrajinskega predsednika Zelenskega. Ta ga je pred kratkim tudi zadolžil za vodenje pogajanj z ameriško delegacijo o prenovi načrta ZDA za končanje vojne v Ukrajini.

Predsednik Zelenski je Jermaka (levo, v družbi ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia) pred kratkim zadolžil za vodenje pogajanj z ameriško delegacijo o prenovi načrta ZDA za končanje vojne v Ukrajini. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

V Ukrajini se sicer pogosto ponavljajo finančni in korupcijski škandali. Kljub krepitvi protikorupcijskih organov, ustanovljenih od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je Ukrajina po navedbah organizacije Transparency International država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi.

Zadnji korupcijski škandal je Ukrajino zajel pred dvema tednoma, ko so protikorupcijski organi sprožili preiskave proti več ljudem zaradi suma sodelovanja v sto milijonov dolarjev težki korupcijski aferi s podkupninami v energetskem sektorju. Ukrajinsko notranje ministrstvo je v odzivu razpisalo tiralico za dolgoletnim sodelavcem Zelenskega Timurjem Mindičem in finančnikom Oleksandrom Cukermanom. V tiralici je navedeno, da sta oba pobegnila v tujino. Zaradi afere sta tudi odstopila pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk.