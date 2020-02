Hišne preiskave pri članih domnevne desničarske teroristične skupine

Hoteli so razmere kot v državljanski vojni

REUTERS Leta 2014 so nemški skrajni desničarji v Kölnu samo protestirali proti islamskemu terorizmu. Zdaj so načrtovali tudi napade in »državljansko vojno«. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Nemški Die Welt in vsi drugi nemški mediji danes poročajo o raciji, ki jo je nemška policija pod vodstvom generalnega zveznega tožilstva izvedla na trinajstih krajih v šestih nemških zveznih deželah. Preiskave so izvedli pri petih članih domnevne desničarske teroristične skupine, ki naj bi načrtovala napade na politike, azilante in muslimane. Preiskave so kriminalisti opravili tudi pri osmih podpornikih, ki naj bi obljubljali finančno podporo in preskrbo z orožjem.Kot je danes sporočilo zvezno generalno tožilstvo, naj bi se omenjena skupina prek spletne klepetalnice povezala že septembra lani in naj bi poskušala pridobiti čim več članov in podpornikov. Hišne preiskave so opravili predvsem zato, da bi ugotovili, ali sumi tožilstva držijo in ali so se člani skupine že začeli oboroževati. Tožilstvo jim očita združevanje z namenom ogrožanja in rušenja družbene in državne ureditve Zvezne republike Nemčije ter ustvarjanja razmer, podobnih državljanski vojni.Preiskave, ki jih vodi kriminalistični urad dežele Baden-Würtemberg, je policija opravila v deželah Baden-Würtemberg, na Bavarskem, Spodnjem Saškem, Severnem Porenju - Vestfaliji, Rheinland-Pfalzu in Saška-Anhaltu, mediji pa za zdaj ne poročajo o morebitnih aretacijah ali o tem, koliko uspešne so bile preiskave.