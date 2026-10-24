Hitlerjevo Orlovo gnezdo v plamenih

Policija v zvezni deželi Bavarska je med požarom v alpskem gorskem letovišču Adolfa Hitlerja, Kehlsteinhausu, znanem tudi kot Orlovo gnezdo, pridržala osumljenca.

Gasilci so obvestilo o požaru v stavbi prejeli sinoči nekaj po 21. uri. Gašenje je bilo zaradi zahtevnega terena na nadmorski višini več kot 1800 metrov oteženo. Poškodovanih ni.

Policija je prijela enega človeka. FOTO: Florian Scherer/Reuters

Nacistični diktator je to počitniško hišo, ki leži nad mestom Berchtesgaden, uporabljal kot začasno sedež vlade in se tam srečeval s poveljniki, da bi načrtovali invazijo na Sovjetsko zvezo leta 1941. Hitler je to območje uporabljal tudi kot kuliso za propagandne filme, v katerih so ga prikazovali kot ljubitelja živali in narave.

Orlovo gnezdo je priljubljena turistična točka in hkrati opozorilo o nečloveški nacistični zlobi. FOTO: Peter Kneffel/AFP

Orlovo gnezdo, ki so ga nacisti dokončali leta 1938, se je po njihovem porazu leta 1945 izognilo uničenju. Od takrat je postalo priljubljena turistična destinacija, v njem pa deluje gorsko gostišče. Po navedbah uradne spletne strani je »tudi opozorilo na brezno nečloveške nacistične diktature«.

Med drugo svetovno vojno so bili Hitler in njegovi privrženci odgovorni za smrt desetine milijonov ljudi, vključno z množičnim umorom evropskih Judov.