Dron je paket uspešno dostavil na dvorišča Jima Brennana kmalu po tem, ko je njegova žena oddala naročilo. Zakonca sta za CNN povedala, da sta bila presenečena, po kateri poti bo pošiljka dostavljena. Paket je pristal na dvorišču, vendar je dron prime air med vzletom zadel optični kabel, pri čemer se je odlomil eden od propelerjev, poroča CNN.

Dron se je po trčenju začel nenadzorovano vrteti in pristal v garaži Logana Coomesa ter povzročil manjšo škodo. Nihče ni bil poškodovan, Amazon pa je že stopil v stik s Coomsom.

Takšni incidenti so zelo redki

Amazonov predstavnik za javnost Jack Stelzner je za CNN povedal, da se takšne nezgode zgodijo zelo redko in da vsakič, ko dostava ne poteka po načrtih, raziščejo vzroke.

S podjetja so sporočili, da so droni prime air letos dostavili že več sto tisoč paketov, vsak dan pa opravijo skoraj 6000 letov. Dostavijo lahko pakete, ki tehtajo največ 2,3 kilograma, med drugim živila, kozmetiko, zdravila in elektronske naprave.

Čeprav je območje dostave za zdaj omejeno, je Amazon avgusta napovedal, da namerava do konca leta storitev razširiti na skoraj 500 mest in krajev. Do konca desetletja želi podjetje z droni vsako leto doseči pol milijarde strank.

Trdijo, da so droni MK30 opremljeni z naprednim sistemom zaznavanja, ki jim omogoča prepoznavanje in izogibanje oviram. Vendar to ni prvič, da je sistem zatajil.

Droni prime air so letos dostavili že več sto tisoč paketov, vsak dan pa opravijo skoraj 6000 letov. FOTO: Joseph Campbell/Reuters

Lani sta drona MK30 trčila v žerjav

Lani je Amazon začasno zaustavil dostavljanje z droni, saj sta dve napravi trčili v žerjav. V nesreči ni bil nihče poškodovan, drona pa sta bila precej poškodovana.

Iz podjetja so takrat sporočili, da so v interni preiskavi incidenta ugotovili, da težava ni bila v dronih ali podporni tehnologiji. Kljub temu so uvedli dodatne postopke, kot je natančnejši pregled okolice, da bi lažje zaznali premikajoče se ovire.