Hitro članstvo Ukrajine v Evropski uniji je le malo verjetno

Sprejem Ukrajine v Evropsko unijo do leta 2027 je malo verjeten zaradi političnega zastoja med sedanjimi 27 državami članicami EU, je v nedeljo med panelno razpravo na letni varnostni konferenci v Münchnu dejal latvijski predsednik Edgars Rinkevičs.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na münchenskem srečanju ponovil, da si njegova država prizadeva za jasno pot do članstva v EU v bližnji prihodnosti, vključno z določitvijo ustreznega roka. Vendar pa je, čeprav se govori o pospešenem procesu pridruževanja Ukrajine Eu ali nekakšni obliki olajšanega članstva kot prvem koraku, možnost, da bi Zelenski prejel ciljni datum za pristop svoje države, majhna.

»Ko sem se pogovarjal s številnimi voditelji držav in vlad v Evropski uniji, sem imel občutek, da na tej točki, ko govorimo danes, tukaj v Münchnu, ni pripravljenosti za sprejem datuma," je povedal latvijski predsednik Rinkevičs. »Z našega vidika želimo Ukrajino čim prej videti kot del EU,« je dodal.

Latvijski predsednik Edgars Rinkevičs je prepričan, da med državami članicami ni konsenza glede hitrega sprejema Ukrajine v EU. FOTO: Thomas Kienzle/AFP

Glavna ovira za hitri vstop Ukrajine v EU so same države članice skupnosti, saj morajo soglasno odobriti vsako novo članico. Madžarski premier Viktor Orban, ki se pripravlja na nacionalne volitve, je pred kratkim idejo o hitrem ukrajinskem članstvu označil za »odprto vojno napoved«.

Za Ukrajino bi bilo članstvo v EU pomembna politična zmaga, ki bi jo Zelenski lahko ponudil svojemu ljudstvu v zameno za sprejem nepriljubljenih zahtev v morebitnem mirovnem sporazumu z Rusijo.

A latvijski predsednik Rinkevičs poudarja, da bi hitro članstvo Ukrajine v EU sprožilo plaz vprašanj o poti drugih držav v EU, vključno z Moldavijo in državami Zahodnega Balkana. »EU je v tej regiji že izgubila vso verodostojnost,« je dejal, pri čemer je mislil na dolgotrajne procese pristopanja Uniji.