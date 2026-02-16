Hitro članstvo Ukrajine v Evropski uniji je le malo verjetno

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Sprejem Ukrajine v Evropsko unijo do leta 2027 je malo verjeten zaradi političnega zastoja med sedanjimi 27 državami članicami EU, je v nedeljo med panelno razpravo na letni varnostni konferenci v Münchnu dejal latvijski predsednik Edgars Rinkevičs.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na münchenskem srečanju ponovil, da si njegova država prizadeva za jasno pot do članstva v EU v bližnji prihodnosti, vključno z določitvijo ustreznega roka. Vendar pa je, čeprav se govori o pospešenem procesu pridruževanja Ukrajine Eu ali nekakšni obliki olajšanega članstva kot prvem koraku, možnost, da bi Zelenski prejel ciljni datum za pristop svoje države, majhna.
»Ko sem se pogovarjal s številnimi voditelji držav in vlad v Evropski uniji, sem imel občutek, da na tej točki, ko govorimo danes, tukaj v Münchnu, ni pripravljenosti za sprejem datuma," je povedal latvijski predsednik Rinkevičs. »Z našega vidika želimo Ukrajino čim prej videti kot del EU,« je dodal.
Glavna ovira za hitri vstop Ukrajine v EU so same države članice skupnosti, saj morajo soglasno odobriti vsako novo članico. Madžarski premier Viktor Orban, ki se pripravlja na nacionalne volitve, je pred kratkim idejo o hitrem ukrajinskem članstvu označil za »odprto vojno napoved«.
Za Ukrajino bi bilo članstvo v EU pomembna politična zmaga, ki bi jo Zelenski lahko ponudil svojemu ljudstvu v zameno za sprejem nepriljubljenih zahtev v morebitnem mirovnem sporazumu z Rusijo.
A latvijski predsednik Rinkevičs poudarja, da bi hitro članstvo Ukrajine v EU sprožilo plaz vprašanj o poti drugih držav v EU, vključno z Moldavijo in državami Zahodnega Balkana. »EU je v tej regiji že izgubila vso verodostojnost,« je dejal, pri čemer je mislil na dolgotrajne procese pristopanja Uniji.
