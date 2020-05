FOTO:Belgijska premierka morala zreti v hrbte zdravstvenih delavcev

Preberite tudi: Sproščanje v labirintu bruseljskih pravil

»Pomemben trenutek« premierke

Premierka Belgije, prva političarka na tem položaju, je ob obisku bolnišnice Saint-Pierre Hospital v Bruslju doživela hladen sprejem. Tamkajšnji zdravstveni delavci, ki se s širjenjem novega koronavirusa in covida-19 borijo v najbolj prizadeti evropski državi, so jo včeraj sprejeli z obrnjenimi hrbti.Ob njenem prihodu so se bolniške sestre in drugo osebje bolnišnice poravnali ob dostopni cesti, zreti je morala v njihove hrbte. Protestirali so zaradi po njihovem mnenju neustreznega oskrbovanja bolnišnic in političnih odločitev, ki bi jih lahko prisilile v delo, če bi to presodili na podlagi stanja epidemije, poroča agencija AFP, ki se sklicuje na belgijske medije.»Politiki nam ob naših prošnjah nenehno obračajo hrbte,« je za televizijo RTBF povedala ena izmed bolničark, ki je ostala anonimna. »V zdravstvenih ekipah je premalo osebja, to dokazuje stopnja izgorelosti. Želimo, da se pomen zdravstvene stroke oceni na ustrezen način.«V uradu premierke so kasneje sporočili, da se je s predstavniki protestirajočih delavcev pogovarjala 40 minut in da je bilo vzdušje med pogovori znotraj bolnišnice, ki je organizacijko povezana z medicinskima fakultetama Université Libre de Bruxelles in Vrije Universiteit Brussel, prijaznejše. Premierka je nato tvitnila, da je v bolnišnici doživela »pomemben trenutek«. S tem seveda ni mislila trenutka, ko je zrla v hrbte.»Zdravstvene razmere, zaščita, prihične obremenitve, spoštovanje poklica, financiranje zdravstva ... Pri pogovoru nismo izključili nobene teme,« je zapisala.V Belgiji so po najnovejših, danes objavljenih podatkih zabeležili 55.280 potrjenih okužb in kar 9.052 smrti.