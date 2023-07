Hollywoodski igralec Richard Gere bo pričal za nevladno organizacijo

Igralec Richard Gere bo 6. oktobra zaslišan kot priča v procesu Open Arms proti italijanskemu podpredsedniku vlade in ministru za promet Matteu Salviniju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Palermu se je namreč že oktobra 2021 začelo sojenje vodji skrajno desne Lige Matteu Salviniju, ker je leta 2019 kot italijanski notranji minister na morju nezakonito zadrževal 147 prebežnikov, rešila pa jih je ladja španske nevladne organizacije Open Arms. Ladja je takrat skoraj tri tedne preživela na morju, potem ko ji Salvini ni dovolil pristati na majhnem sicilijanskem otoku Lampedusa. Hollywoodski igralec, ki je bil avgusta 2019 na počitnicah v Italiji, je samoiniciativno najel čoln in se odpravil na ladjo, da bi ocenil zdravstveno stanje rešenih migrantov in beguncev ter jim dostavil hrano in vodo. Na sojenju bo pričal o stanju ljudi na krovu ladje.

Salvini je ves čas trdil, da je ravnal v interesu Italije in obrambe njenih meja ter v skladu s politiko, dogovorjeno s preostalimi člani takratne vlade, in da je »sojenje politično motivirano«. Vztraja tudi, da je tedanji premier Giuseppe Conte njegovo odločitev podpiral. Gere je že takrat pozval evropske voditelje, naj migrantom omogočijo varno pristanišče, a prebežniki so se lahko izkrcali šele po odločitvi sicilijanskega tožilstva, ki je ugotovilo, da so razmere na ladji nevarne.

Hollywoodski igralec je skupaj z aktivisti Open Arms avgusta 2019 na posebni tiskovni konferenci italijanske oblasti pozival, naj migrantom omogočijo varno pristanišče. FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Mali Trump

Takratni minister za promet Salvini je Gera pozval, »naj jih s svojim zasebnim letalom odpelje v Hollywood«. Ta mu ni ostal dolžan; za italijanski dnevnik Corriere della Sera je dejal, da bi minister gotovo spremenil svoj pogled, če bi s temi ljudmi preživel nekaj časa in slišal njihove zgodbe. »Italijanski notranji minister ima enako mentaliteto kot predsednik Trump. Pravzaprav Salvinija imenujem mali Trump. Spodbuja enako ignoranco ter izrablja strahove in sovraštvo ljudi,« je še dejal.

Gere je v karieri igral v številnih hollywoodskih uspešnicah, kot so Ameriški žigolo, Častnik in gentleman, Čedno dekle, Sommersby in Chicago, za katerega je dobil zlati globus.

Gere je v karieri igral v številnih hollywoodskih uspešnicah, kadar ni bil pred filmskimi kamerami, je največ časa namenil aktivizmu. FOTO: Promocijsko gradivo

Kadar ni bil pred filmskimi kamerami, je največ časa namenil aktivizmu. Je zagovornik osamosvojitve Tibeta, prijateljuje z verskim voditeljem dalajlamo, prizadeva pa si tudi za rešitev prebežniške krize. Leta 1991 je ustanovil fundacijo za javno zdravstvo, izobraževanje in nujno pomoč v Tibetu. Zaradi prizadevanj za samostojnost Tibeta in javnega kritiziranja kitajskih oblasti mu je Kitajska trajno prepovedala vstop v državo. Dolgo se je udejstvoval tudi v boju proti aidsu in sodeloval pri številnih ekoloških kampanjah in projektih, ki si prizadevajo za pravice zapostavljenih domorodnih plemen na različnih koncih sveta.

Aprila 2018 se je tretjič poročil s štiriintrideset let mlajšo špansko podjetnico Alejandro Silva, hčerko Ignacia Silve, nekdanjega podpredsednika nogometnega kluba Real Madrid. V zakonu sta se jima rodila dva sinova.