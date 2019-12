FOTO:Hollywoodski mogotec s hoduljo ponuja odškodnine

REUTERS Rose McGowan je iydala knjigo, v kateri opisuje Weinsteinovo posilstvo. Foto Mario Anzuoni Reuters

Lolita Express

Igralca Kevina Spaceyja so obtoževali spolnega nadlegovanja številni mlajši moški, a niti najodmevnejši primer ni prišel do sodnika.

Virginia Giuffre se zato, ker razkriva krog Jeffreya Epsteina, boji za svoje življenje.

New York – Če bodo poravnavo odob­rila vpletena sodišča, si bodo lahko domnevne žrtve spolnega nad­legovanjarazdelile 25 milijonov dolarjev (22,5 milijona evrov). Nekdanji hollywoodski mogotec upa, da se bo izmazal brez priznanja krivde, a je za januarja napovedan kazenski proces proti njemu.Kaže, da je večina izmed več kot 30 do zdaj znanih tožnic pripravljena sprejeti finančno oddolžitev za telesno in duševno trpljenje ter izgubljene poklicne priložnosti, o katerih so poročale igralke, kot stain. V to vsoto bi bile zajete tudi morebitne poznejše tožnice, najmanj dve od sedanjih pa že zdaj nista zadovoljni s postavkami poravnave. Ne strinjata se s tem, da ponudba ne bo finančno ogrozila padlega filmskega mogotca, ampak naj bi okroglih 47 milijonov dolarjev, kolikor jih obsega v celoti, plačala zavarovalnica nekdanjega Weinsteinovega filmskega studia. Več kot 10 milijonov dolarjev naj bi šlo za poravnavo sodnih stroškov padlega producenta.O ponudbi poravnave so se Weinsteinovi odvetniki, njegov nekdanji filmski studio, urad newyorškega tožilca in predstavniki zavarovalnice pogajali več kot leto dni, vsaj za nekatere domnevne žrtve je ponudba še vedno žaljiva. Te upajo, da bo 67-letni ustanovitelj filmskih studiov Miramax in The Weinstein Company plačal tudi z zaporno kaznijo, in domnevajo, da na sodišče nalašč prihaja s hoduljo ter bledega, postaranega videza, da bi si pridobil naklonjenost javnosti pred januarskim kazenskim procesom v New Yorku.Weinstein je zanikal krivdo in zatrdil, da so to bili sporazumni spolni odnosi. Na odločitev nekaterih za sprejem poravnave so vplivali tudi drugi odmevni procesi spolnega nadlegovanja v Holly­woodu. Igralcaso obtožili spolnega nadlegovanja številni mlajši moški, a niti najodmevnejši primer ni prišel do sodnika. Spolne napade je očitno veliko težje dokazati, če so to odrasle osebe.Žrtve pokojnega newyorškega finančnika, ki je končal v zaporu, so bile, nasprotno, zelo mlada dekleta. Sodelovanja pri njihovem spolnem izkoriščanju še vedno obtožujejo vrsto znanih osebnosti, med njimi zlasti britanskega, ki naj bi najbolj odločno tožnico med njimi,, spolno zlorabil pri rosnih 17 letih. Zaradi takšnih obtožb so še vedno prisotni tudi dvomi o Epsteinovem samomoru, Virginia Giuffre pa je izjavila, da nima samomorilskih teženj. Danes 36-letna mati treh otrok je nakazala, naj njeno morebitno smrt obravnavajo kot umor, saj naj bi jo ameriški zvezni preiskovalni urad FBI posvaril zaradi številnih groženj s smrtjo.Med potniki na Epsteinovem osebnem letalu, imenovanem Lolita Express, so bile tudi osebnosti kot nekdanji predsednik ZDAin ustanovitelj Microsofta. Epstein je umrl v zaporu, njegove žrtve pa še naprej obtožujejo njegovo tesno prijateljico, ki jih je po njihovih trditvah pripravljala na vlogo spolnih suženj dvomljivega finančnika z zvezami v vrhovih ameriškega kapitala in politike.