FOTO:Potrdili 41 okužb z novim koronavirusom

10.27 Madžarski BDP se je v drugem četrtletju medletno skrčil za 13,6 odstotka

10.16 V ponedeljek ob 1415 testiranjih potrdili 41 okužb z novim koronavirusom

9.56 Madžarska zaprla meje, a dopustila izjemo za višegrajske sosede

Testiranje na novi koronavirus v bolnišnici Kutvogyi v Budimpešti. FOTO: Attila Kisbenedek/Afp

9.01 Hongkong ob kritikah začel množično testiranje na koronavirus

7.45 Učenci in dijaki ob zaostrenih zdravstvenih ukrepih danes znova v šolo

Madžarski bruto domači proizvod se je v letošnjem drugem četrtletju, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, medletno skrčil za 13,6 odstotka. Močno sta nazadovali tako predelovalna industrija kot storitveni sektor, je razvidno iz danes objavljene druge ocene madžarskega statističnega urada KSH.V ponedeljek so v Sloveniji potrdili 41 okužb, opravili pa so 1415na novi koronavirus, je sporočila vlada po twitterju. Umrl ni noben bolnik z boleznijo covid-19. Hospitaliziranih je 25 bolnikov, dva sta na intenzivni negi, iz bolnišnice so odpustili tri osebe. Po podatkih sledilnika covid-19 je trenutno aktivno okuženih 468 oseb.Največ okužb, in sicer deset, so v ponedeljek potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, devet okužb so potrdili med starimi od 45 do 54 let. Doslej so v Sloveniji potrdili skupaj 2924 primerov okužb z novim koronavirusom, 133 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.Madžarska zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom danes znova zapira svoje meje za tuje državljane, a očitno ne vse. Madžarski premierse je namreč v ponedeljek ob robu Blejskega strateškega foruma s kolegi iz držav višegrajske četverice (Češke, Slovaške in Poljske) dogovoril, da bo za njihove državljane veljala izjema in bodo na Madžarsko še naprej vstopali, če bodo imeli negativen test na novi koronavirus.Oblasti v Budimpešti so sicer minuli teden sporočile, da bodo smeli od 1. septembra na Madžarsko vstopati le še madžarski državljani, tujci pa bodo za vstop morali navesti utemeljen razlog. Meja naj bi bila zaprta en mesec. Državljani Madžarske morajo sicer po vrnitvi v 14-dnevno samoizolacijo, ki jo smejo predčasno zapustiti le po dveh negativnih testih na koronavirus. Obenem so Madžarom, ki se vračajo domov s počitnic v omenjenih treh višegrajskih državah, dovolili, da karanteno predčasno zapustijo že po enem negativnem testu na koronavirus.Doslej je država z 10 milijoni prebivalcev poročala o dokaj nizkem številu okužb, v petek pa so oblasti v Budimpešti prvič potrdile več kot sto novih okužb v enem dnevu. Porast je še posebej zaskrbljujoč, ker se prav zdaj tudi na Madžarskem začenja novo šolsko leto. Skupaj so doslej sicer potrdili okoli 6150 okužb in več kot 600 smrti zaradi covida-19.Hongkong je danes začel množično testiranje na novi koronavirus , a so pozivi k udeležbi deležni globokega nezaupanja med številnimi prebivalci, kritičnimi do kitajskega zatiranja gibanja za demokracijo. Brezplačno prostovoljno testiranje je del prizadevanj za zajezitev tretjega vala okužb, ki se je začel konec junija in je vodil v ponovno uvedbo številnih omejitev. Zaznamuje ga omejen odziv prebivalcev, saj v testiranju sodelujejo podjetja in zdravniki iz celinske Kitajske, v javnosti pa zaradi vladnega zatiranja prodemokratičnega gibanja vlada strah pred zbiranjem podatkov in DNK.Od začetka registracije v soboto se je na testiranje prijavilo 510.000 ljudi - približno sedem odstotkov od 7,5 milijona prebivalcev Hongkonga. Danes zjutraj so že testirali približno 10.000 ljudi, vključno z vladnimi ministri. Zdravstveni strokovnjaki sicer opozarjajo, da bi bilo za zadostno odkritje skritih prenosov in končanje novega vala epidemije potrebno testiranje vsaj petih milijonov ljudi. V Hongkongu so od konca januarja zabeležili nekaj več kot 4800 okužb, a okoli 75 odstotkov teh so odkrili od začetka julija.Preberite več: