FOTO:Hongkong tik pred izgubo avtonomije

Avtonomiji Hongkonga, ki vključuje neodvisnost sodstva, svobodo govora, pisanje, zbiranje in tudi protestiranje, so šteti dnevi. Načelo »ena država, dva sistema«, na katerem od leta 1997 temelji položaj nekdanje britanske kolonije znotraj Kitajske, je v zadnjih izdihljajih.Na protestih, ki v Hongkongu trajajo že eno leto, protestniki vse bolj zahtevajo demokracijo in popolno samostojnost sedem milijonskega mesta. V četrtek bo vse kitajski ljudski kongres na svojem letnem zasedanju Hongkongu vsilil zakon o nacionalni varnosti, s katerim bo prepovedal vsako dejanje izdaje, separatizma, upora in subverzije proti Kitajski.Hongkong je postal britanska kolonija po prvi opijski vojni leta 1842. Leta 1997 je bilo ozemlje po predhodnem dogovoru predano Kitajski. Kot posebno administrativno območje ima Hongkong lastno vlado in ekonomski sistem, ki sta ločena od kitajskega. Zaradi dolgotrajnega britanskega vpliva in drugačnih vrednot se ima večina prebivalcev ozemlja za Hongkonžane in ne za Kitajce.V Pekingu napovedujejo, da s tem dejanjem na zasedanju glavnega kitajskega zakonodajnega organa,ne bodo niti malo odlašali. Sicer bi tak zakon o nacionalni varnosti morala po mali ustavi Hongkonga sprejeti njegova vlada, a ko je to poskušala leta 2003, je prišlo do silovitih protestov.V nedeljo je tamkajšnja policija s solzivcem, vodnimi topovi ter aretacijami razgnala več tisoč demonstrantov proti omenjeni odločitvi Pekinga, da zaostri represijo. Takšnih prizorov v Hongkongu ni bilo videti že od januarja, saj se je zdelo, da po izbruhu epidemije zaradi nujnosti socialnega distanciranja množični protesti niso več mogoči. Tudi trenutno je hongkonška policija razglasila vsako zbiranje več kot osmih ljudi kot nezakonito. Kljub vsem tem ukrepom so v minulih dneh tudi z grafiti vabili na demonstracije 24. maja.Protestniki so ogorčeni, ker bo po novem zakonu mogoče nekoga preganjati za to, če bo na kakršenkoli način škodil ugledu vlade. Kitajska policija bo lahko izvajala preiskavo v Hongkongu in zaprla nasprotnike podrejanja Kitajski. Za Hongkonžane je nesprejemljivo tudi, da bo kitajski ljudski kongres v Pekingu zakon vpisal v tako imenovano malo ustavo Hongkonga, ne da bi upošteval stališče tamkajšnjih avtonomnih oblastnih organov. Po sporazumu med Londonom in Pekingom bi Hongkong moral ohraniti avtonomijo do leta 2047.