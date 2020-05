Hongkong v zgrešeni prihodnosti

Hongkong bi lahko ostal brez prihodnosti. Tako je zagrozilo predstavništvo osrednje vlade v nekdanji britanski koloniji, ko se je v soboto skupina demonstrantov udeležila protestov ob 1. maju in so nekateri izmed njih razvili transparente s pozivi k neodvisnosti.Hongkong bi lahko ostal brez prihodnosti, so v ponedeljek zagrozili tudi statistični podatki o strah zbujajočem 8,9-odstotnem znižanju BDP v letošnjem prvem četrtletju. Odkar se je »kup kamenja« (kot so ga nekateri imenovali v času, ko je sredi 19. stoletja britanski imperij prisilil kitajsko cesarstvo, da mu je odstopilo ta otok) spremenil v bogato dišeče pristanišče, ...