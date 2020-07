Usoda Hongkonga, britanska odgovornost

Ko je Združeno kraljestvo pred 23 leti predalo nadzor nad Hong­kongom Kitajski, je to naredilo v prepričanju, da bo avtonomni status nekdanje kolonije varen še najmanj 50 let oziroma do izteka veljavnosti skupne sino-britanske deklaracije. Toda sprejet­je ­zakona o nacionalni varnosti je ta proces pospešilo in odprlo vprašanje britanske odgovornosti do prebivalcev Hongkonga.Britanska vlada je včeraj sporočila, da bo preučila sporni zakon ter presodila, ali Peking z njim krši določila skupne deklaracije iz leta 1984, na podlagi katere je Hong­kong 13 let pozneje znova prešel pod kitajsko upravo. V Londonu se dobro zavedajo, da ...